Rhode Island, sottomarino nucleare Usa a Gibilterra/ Può portare fino a 20 missili

USS Rhode Island, sottomarino avvistato a Gibilterra

Il sottomarino nucleare americano USS Rhode Island è stato avvistato tre giorni fa nel porto di Gibilterra. Si tratta di una mossa a sorpresa della marina Usa, che secondo gli esperti è una sorta di messaggio di avvertimento alla Russia. Come riportano i media americani del settore, l’operazione arriva a due settimane dall’annuncio che un altro sottomarino nucleare, l’USS West Virginia, si stava dirigendo nel Mar Arabico.

Conferme sono arrivate anche da parte della marina americana che ha confermato la notizia. Come spiegato, si tratta della prima volta che un sottomarino balistico americano visita Gibilterra dal giugno del 2021. L’USS Rhode Island è un sottomarino di deterrenza nucleare, uno degli strumenti più potenti dell’arsenale americano. Come spiegano i media di settore, può trasportare fino a 20 missili balistici Trident D5 in grado di colpire a 18mila chilometri di distanza. Ognuno di questi missili può essere armato con 14 testate nucleari.

USS Rhode Island risposta Usa alla Russia?

Repubblica spiega che USS Rhode Island è uno dei “cavalieri dell’Apocalisse”. Si tratta di un deterrente che dovrebbe ospitare “tra 150 e 200 testate atomiche”. Il Rhode Island è emerso tre giorni fa nel porto britannico di Gibilterra e questo sarebbe testimonianza de “la volontà americana di lanciare un segnale al Cremlino“. Potrebbe inoltre non essere l’unico super-sommergibile Usa nelle acque del Mediterraneo.

Un mese fa sempre a Gibiilterra è stato avvistato lo Uss Florida, che è dotato di 154 missili cruise. Il sottomarino potrebbe essere ancora Mediterraneo, così come il sottomarino nucleare russo Severodvinsk, che invece è stato individuato dalla Marina Militare italiana nel Canale di Sicilia. La Nato sospetta che non sia mai andato via dalle acque del Mediterraneo.

