Rhonda Fleming è morta/ La star di Alfred Hitchcock e Fritz Lang aveva 97 anni

Rhonda Fleming, attrice degli anni ’50, star di Alfred Hitchcock e Fritz Lang, è morta a 97 anni. L’annuncio è stato dato dalla sua assistente Carla Sapon al New York Times. Rhonda Fleming è diventata famosa recitando a Hollywood durante gli anni ’40 e gli anni ’50. Bellissima e con i capelli rosso fuoco, la Fleming aveva conquistato il pubblico di tutto il mondo, ma anche gli addetti ai lavori. Nata a Los Angeles il 10 agosto 1923, Marta Fleming era nome d’arte di Marilyn Louis. L’attrice ha avuto una lunghissima carriera recitando accanto accanto a vere e proprie star come Burt Lancaster, Kirk Douglas, Charlton Heston, Ronald Reagan.

LA CARRIERA DI RHONDA FLEMING

Il mondo del cinema perde una grande interprete dei film degli anni ’40 e ’50. Rhonda Fleming è stata una grande star del cinema di quegli anni, nata e cresciuta in una famiglia di artisti. La madre cantava nelle commedie musicali e lei aveva studiato canto e recitazione. Dopo aver partlecipato ad un concorso radiofonico, fu notata dal produttore David O. Selznick che diede il via alla sua carriera di attrice. Tra i film più famosi in cui ha recitato ci sono Io ti salverò di Alfred Hitchcock accanto a Ingrid Bergman, La scala a chiocciola di Robert Siodmak, Le catene della colpa di Jacques Tourneur, La jungla dei temerari di Allan Dwan, Quando la città dorme di Fritz Lang e Sfida all’OK Corrall di John Sturges.

