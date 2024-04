Rhove, chi è?/ Il rapper: “grazie a Shakerando ho comprato casa”

Rhove il grande successo con Shakerando

Rhove è tra gli ospiti della nuova puntata di Stasera C’è Cattelan. Dopo il successo di Shakerando arriva il nuovo album “Popolari” e poi il tour. Un successo strepitoso quello di Shakerando che ha cambiato la vita di Samuele Ravanda, il rapper classe 2001 nato a Rho, provincia di Milano. Con circa 100 milioni di visualizzazioni, Shakerando è stato il primo grande successo del rapper che ospite di Say Waaad? su Rtl 102.5 ha raccontato: “grazie a Shakerando ho comprato casa”.

Non solo, Rhove ha parlato anche del suo passato prima di balzare al successo nella musica: “ho fatto per un anno e mezzo l’idraulico. Non era male. Giravo col mio furgoncino, le signore mi offrivano il caffè. Il primo giorno di idraulica arrivo in un autogrill e ho dovuto sistemare un bagno otturato: sono tornato a casa tutto marrone… Da piccola sognavo di fare il calciatore come tutti, oggi tutti sognano di fare i rapper”.

La consacrazione di Rhove con l’album Popolari?

Sulla scia del successo di “Shakerando”, Rhove ha pubblicato il suo primo studio album dal titolo Popolari composto da 12 brani inediti che l’hanno visto collaborare con Emis Killa, Sfera e Guè. Il prossimo ottobre il rapper sarà impegnato in un tour che presentato così sui social: “mi sto preparando per far sì che vada tutto al meglio e voglio alzare il livello. Ho avuto modo di esibirmi nei club in passato, ma questa volta ho bisogno di qualcosa di più grosso e più mio, che rappresenti me, voi e Popolari. Uno show vero e proprio”.

Dalle pagine del Corriere della Sera ha raccontato come è nata l’idea del titolo del disco: “rappresenta noi che siamo diventati popolari, arrivando dalle case popolari. Siamo io, i miei amici e chi ci ha creduto. Ragazzi che non avevano molti soldi e che ora hanno una luce addosso. Mi piace portare tutti con me”.











