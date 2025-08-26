Chi è Rhove, il rapper che nel 2021 ha ottenuto un successo spropositato con "Shakerando". I dubbi dopo la popolarità: "Mi sono chiesto..."

Il suo nome d’arte, Rhove, viene dal suo cognome: si chiama infatti Samuel Roveda il giovane rapper classe 2001, che ha cominciato la sua carriera nel 2019, pubblicando il suo primo EP, “Sei stelle”, poi rimosso. Nel 2020 è arrivato il primo singolo, “Blanc Orange”, mentre nel 2021 il rapper ha vissuto l’incredibile ebrezza della popolarità. Con il singolo “Shakerando”, infatti, ha ottenuto un successo mondiale, venendo oltre 700.000 unità sulle piattaforme digitali. La canzone ha regalato a Rhove una popolarità incredibile, tanto che anche altri suoi brani sono entrati nella classifica italiana, portando a tre dischi d’oro. Nel 2023, dopo diversi mesi di assenza, il rapper ha pubblicato il singolo “Pelé” e l’anno successivo è arrivato anche il suo primo album, “Popolari”, che ha ottenuto la certificazione di platino.

Dopo il grande successo ottenuto dopo “Shakerando”, Samuel si è fatto delle domande su di sé e sulla sua vita, cambiata da un giorno all’altro. A Bilboard, nel corso di un’intervista, ha confessato: “Mi sono chiesto se tutto ciò mi bastasse o se avessi bisogno di qualcosa di più vero”. Prendendo poi contezza dei cambiamenti della sua vita, è riuscito a trovare un equilibrio, continuando a far musica con ottimi risultati.

Rhove, chi è: l’incidente in vacanza

Non sappiamo se Rhove sia o meno fidanzato: il rapper è infatti molto riservato e ama mantenere la sua vita privata, lasciando parlare la musica. Di recente però il giovane artista ha fatto parlare di sé, ma non per questioni di cuore, bensì per un incidente riportato in vacanza. Tra un concerto e l’altro si è infatti dedicato al mare e al relax e durante un tuffo da una scogliera ha riportato la perforazione di un timpano, dovendo così denunciare alla data del tour di Malta, vista l’impossibilità di prendere l’aereo. A darne notizia proprio lui stesso, scusandosi con i fan sui social.