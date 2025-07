Chi è Rhove, il rappe originario di Rho che ha ottenuto la popolarità con "Shakerando"? Poi la pausa dal mondo della musica: cos'è successo

Lui si chiama Samuele Roveda, e proprio dal cognome (e dal suo luogo di nascita) è nato il nome d’arte con il quale ha cominciato a fare musica, Rhove. Il rapper, nato a Rho nel 2001, ha cominciato la sua carriera da giovanissimo, pubblicando ad appena 18 anni il suo primo EP, “Sei stelle”, poi rimosso. Nel 2021 ha ottenuto un successo straordinario con il brano “Shakerando”, che è rimasto in vetta alle classifiche per sette settimane consecutive, ottenendo ben sette dischi di platino. Un grande successo per il giovane artista, che ha venduto con quel brano oltre 700.000 unità, ottenendo inoltre grande riscontro sulle piattaforme di musica digitale.

Dopo la popolarità raggiunta con “Shakerando”, Rhove è stato invitato a prendere parte ad alcuni dei festival più importanti d’Italia, come il Rock in Roma nella capitale ma anche al Summer Vibez di Ferrara. Dopo diversi mesi di assenza sulla scena, nel 2023 il rapper ha pubblicato il singolo “Pelé”, seguito dall’album “Popolari” con il quale ha ottenuto il disco di platino. Una carriera giovanissima, dunque, per Rhove, che ha ottenuto già delle soddisfazioni importanti, che lo hanno portato a riflettere e a cercare di capire qualcosa in più su se stesso.

Rhove, chi è il rapper: “Dopo il successo mi sono fatto delle domande”

Dopo aver raggiunto il successo già dopo la pubblicazione di uno dei suoi primi singoli, “Shakerando”, Rhove si è posto delle domande quasi “esistenziali”. A Bilboard, ha confessato: “Mi sono chiesto se tutto ciò mi bastasse o se avessi bisogno di qualcosa di più vero”. Per questo, l’artista si è dedicato per diverso tempo ai viaggi, cercando di scoprire qualcosa in più sul mondo e su se stesso, ma soprattutto riflettendo su ciò che volesse diventare nella musica e nella vita. Eppure, tornando indietro, Samuele non cambierebbe niente di quel periodo, sofferenze comprese, che lo hanno reso il musicista e soprattutto l’uomo che è oggi.