Rhove, Chi è Samuel Rovenda/ Sul palco di Love Mi con La famiglia?

Samuel Rovenda, in arte Rhove, è il giovane rapper (classe ’01) che sta portando una ventata di novità e positività nel panorama del rap italiano e che rivedremo a Love Mi evento organizzato da J-Ax e Fedez. Rhove, infatti, non parla mai nei suoi testi della negatività che comporta il vivere ai margini periferici, ma promuove messaggi positivi che ricordano lo stile urban francese di Jul e Stromae. Carico di questa positività, è lui stesso ad autopubblicare il suo primo singolo, Blanc Orange (nanana), che supere le 300mila visualizzazioni su You tube. Da lì in avanti la sua ascesa nella carriera della musica è stata inarrestabile e a oggi Rhove conta oltre tre milioni ascoltatori mensili su Spotify! Ad appena pochi giorni fa risale la pubblicazione del videoclip del brano “La Famiglia”, contenuto nel suo nuovo EP di debutto, dal titolo “Provinciale”, previsto originariamente per l’8 giugno 2022, ma poi slittato di qualche giorno con molto disappunto da parte dell’artista.

Rhove, la sua vita privata avvolta dal mistero

Rhove abita insieme alla sua famiglia a Rho, nel Milanese, città da cui ha desunto il suo nome d’arte. Poco si sa della sua vita privata, dal momento che l’artista è molto riservato, tanto da avere il profilo Facebook privato. Ma una curiosità del cantante è che ama molto gli sport, anche quelli estremi e pare che il suo preferito sia il surf. Il cantante è solito praticare questo sport a Seignosse, che egli considera come la sua seconda casa, come ha lui stesso dichiarato recentemente sul suo account Instagram e alla quale ha dedicato perfino un brano.

Sempre alla ricerca di una nuova hit

Il rapper Rhove non solo è attivissimo nella pubblicazione costante di nuove hit, tra cui ricordiamo Provincia, Jungle, Montpellier, La zone e Shakerando del 2021, nonché LAPROVINCE #1, Seignosse e Cancelo nel 2022, ma è anche molto prolifico nel partecipare agli eventi. Rhove, infatti, ha annunciato moltissime date in cui si esibirà durante tutta l’estate 2022. In particolare, il suo tour live è iniziato il 16 giugno a Bologna e fra le tante tappe, sarà possibile vederlo esibire al Rock In di Roma il 24 giugno, al “Love Mi” di Milano il 28 giugno, al Tim Summer Hits di Rimini l’1 e il 2 luglio, al Summer Vibez Festival di Ferrara il 9 luglio, per finire l’1 settembre al Parco Nelson Mandela di San Benedetto del Toronto.

