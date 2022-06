Rhove, guai a Battiti Live 2022: l’amico si lancia sul pubblico e ferisce tre ragazzi/ “Lo denunciamo!”

Battiti Live, l’amico di Rhove si lancia sul pubblico e colpisce tre ragazzi

Ha fatto il giro del web nelle ultime ore un un video girato durante la puntata di Battiti Live registrata sabato 18 giugno, sul Lungomare Imperatore Augusto a Bari. Il video è di una ragazza che racconta di essere stata travolta da un amico di Rhove, il cantante della celebre “Shakerando”, e che scrive: “POV: durante Battiti Live un amico di Rhove si butta addosso a te, il tuo ragazzo e la tua amica e per poco non vi uccide. In più siamo stati costretti ad andarcene, rovinandoci la serata“. Nella descrizione del TikTok poi si legge: “Rhove avvisa il tuo caro amico che nel giro di poco gli arriva una bella denuncia“.

Tutto è partito quando l’amico di Rhove si è buttato dal palco per essere preso dalla folla ma è poi finito su questi tre ragazzi sedicenni, ferendoli. Il portale Webboh ha contattato una dei tre ragazzi che ha poi raccontato come sono andate le cose nel dettaglio.

Battiti Live: la testimonianza dei tre ragazzi feriti

“L’amico di Rhove si è lanciato dal palco, a distanza di circa 4 metri. Ha fatto un volo ed è caduto sopra di noi. Ci siamo fatti male.” ha raccontato la ragazza al portale. Continuando: “Qualcuno dello staff si è avvicinato a me e alla mia amica. La sicurezza ci ha fatto uscire senza chiederci come stavamo. Hanno medicato solo il mio ragazzo. L’ho ritrovato fuori, dopo che l’ho chiamato.”

I tre ragazzi sono poi andati il giorno dopo in ospedale: “Io e la mia amica abbiamo una contrattura e contusione, lei al collo e io alla spalla e al polso. Il mio fidanzato ha un occhio gonfio e un taglio sotto lo zigomo.” E in merito al cantante: “Rhove e il suo amico non ci hanno contattato. Adesso lo denunciamo: spero non capiti più una cosa del genere. Avrebbe potuto mettere in pericolo non solo noi, ma anche se stesso e anche il pubblico, creando un’onda d’urto e creando il panico. Ci spiace che nessuno, nemmeno Radio Norba e Battiti Live ci abbiano chiesto scusa.”

