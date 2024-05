Rhove, il cantante ha una fidanzata?/ Sparite le foto con la sua vecchia fiamma

Rhove ha una fidanzata? Gli ultimi gossip sull’arista

Tra i cantanti che si apprestano a salire sul palco del Radio Zeta Future Hits Live ci sarà spazio anche per il giovane rapper Rhove, che negli ultimi anni ha scalato le classifiche riscuotendo grande successo tra i più giovani. E la curiosità intorno alla figura del cantante è tanta anche riguardo alle questioni sentimentali, visto che i fan si chiedono se l’artista sia attualmente fidanzato dopo alcuni gossip circolati in passato e storie finite male. Negli ultimi tempi Rhove ha spento i riflettori, allontanando le sirene ed evitando di mostrarsi troppo in compagnie femminili dopo una storia finita male e le immagini di una presunta ragazza, Laura, sparite dai social.

Non è dato sapersi dunque se nella vita di Rhove ci sia ora spazio per qualche altra fidanzata, intanto l’artista si gode il successo maturato negli ultimi anni e si appresta a salire sul palco romano del mega concerto organizzato per artisti della Generazione Z al Foro di Roma.

Il passato del cantante prima del successo:” Ho fatto mestieri diversi”

Prima dell’arrivo del successo Rhove ha vissuto una vita normale, come tanti suoi coetanei con sogni e aspirazioni che ha cercato di mantenersi con lavori umili. Come raccontato in una intervista concessa tra le colonne del quotidiano Il Corriere della sera, il giovane artista ha parlato della suo passato prima che Shakerando gli cambiasse di colpo la vita: “Ho fatto per un anno e mezzo l’idraulico, non era poi così male, giravo col mio furgoncino, le signore mi offrivano il caffè. Il primo giorno di idraulica arrivo in un autogrill e ho dovuto sistemare un bagno otturato: sono tornato a casa tutto marrone, invece da piccolo sognavo di fare il calciatore come tutti, oggi tutti invece sognano di diventare dei rapper”.

Grazie allo straordinario successo riscosso dal suo singolo Shakerando, Rhove è riuscito a realizzare molti suoi desideri, tra cui quello di comprare una casa, come svelato in occasione dell’uscita del suo primo album Popolari, dove ha collaborato con grandi nomi della scena trap come Sfera Ebbasta e Guè Pequeno.











