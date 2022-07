Rhove, incidente Battiti Live censurato?/ Quel volo finito male, l’amico nei guai…

L’amico di Rhove si lancia sulla folla a Battiti Live: incidente censurato?

Forse non tutti sanno che una persona vicina a Rhove, probabilmente un amico, è stato protagonista nei giorni scorsi di un piccolo incidente durante la puntata di Battiti Live. Tutto mentre il cantante si esibiva sul palco, sulle note di Shakerando. Ad un certo punto il ragazzo si è lanciato sulla folla, ma nessuno lo ha sorretto. Così, questa sera, rivedremo su Italia 1 la puntata “incriminata”, con la possibilità concreta che il video dell’incidente venga censurato.

Non è stato un grande spettacolo, effettivamente, il momento in cui l’amico di Rhove si è gettato sulla folla che ovviamente si è scostata. L’amico del cantante, tuffandosi sui ragazzi vicini al palco, ne ha mandati addirittura tre in ospedale. E naturalmente, il filmato dell’accaduto, ha fatto il giro del web nel giro di pochi minuti.

Il web tuona contro l’amico di Rhove dopo l’incidente a Battiti live

Dunque l’interrogativo è il seguente: trattandosi di una registrazione, il video dell‘incidente verrà censurato a Battiti Live? Di sicuro il gesto di questo personaggio ha lasciato tutti di stucco, scatenando la rabbia dei malcapitati sotto il palco. “Siamo stati costretti ad andarcene, rovinandoci la serata“, ha scritto infastidito uno dei protagonisti. “Ci spiace che nessuno, nemmeno Radio Norba e Battiti Live ci abbiano chiesto scusa”, fa ecco un’altra ragazza, che aggiunge seccata: “Rhove avvisa il tuo caro amico che nel giro di poco gli arriva una bella denuncia“. Chissà, dunque, se questa sera vedremo in tv almeno uno stralcio di quanto successo a Battiti Live.

