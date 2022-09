Rhove, perchè si chiama così?/ “L’adrenalina è la droga più potente”

Rhove: perchè si chiama così?

Rhove tra i protagonisti dei Tim Music Awards 2022, l’evento musicale che celebra la grande musicale italiana. Due serate di grande musica con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada chiamati a premiare gli artisti e gli interpreti che si sono contraddistinti con album e singoli certificati rispettivamente disco d’oro, di platino e multiplatino. Il rapper di “Shakerando” ha conquistato le classifiche radiofoniche e streming con uno dei brani di maggior successo dell’estate 2022. Un successo travolgente per il rapper che sulla sua pagina Twitter si descrive così: “stiamo portando una nuova wave, no armi, no droga, solo sport, adrenalina e flessioni”. Tutto è iniziato nei centri sociali e nelle discoteche fino alla grande svolta: il rapper viene scelto da Spotify tra i protagonisti della seconda edizione di RADAR ITALIA, il programma di Spotify nato per supportare i talenti emergenti nei vari paesi.

Il rapper si descrive “di provincia” e il suo nome è legato proprio alla sua terra visto il suo nome d’arte è dato dal suo vero nome Samuel Roveda e Rho, la provincia di origine. “Ogni ragazzo di provincia si deve sentire rappresentato da me, io parlo per loro” ha detto il rapper sui social.

Il primo successo di Rhove arriva con “Blanc Orange (na na na)” con cui ha registrato 300.000 visualizzazioni su YouTube. Successivamente ha pubblicato i brani: “Provincia”, “Corso Europa”, “Montpellier”, la collaborazione con Shiva nel brano “La Zone” con cui infrange i 13 milioni di streaming solo su Spotify). Poi è la volta di Shakerando, il primo singolo nato dalla collaborazione con il producer francese Voluptyk.

La fame di Rhove è letteralmente scoppiata, anche se il suo comportamento è stato spesso oggetto di critiche e polemiche. Nonostante tutto sui social il rapper scrive: “in zona un sacco di ragazzi da quando hanno visto che non è impossibile farcela si stanno dando da fare per riuscire anche loro in qualcosa”- invitando i fan a fare sport piuttosto che cadere nel tunnel delle droghe – “ho scelto di rischiare la vita facendo sport estremi piuttosto che rischiarla con quelle puttanate delle droghe, l’adrenalina è la droga più potente”.

