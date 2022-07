Rhove stoppa concerto e se ne va: “Non saltate un c*zzo!”/ Video, pubblico: “Sc*mo!”

Rhove, protagonista del tormentone musicale “Shakerando”, che in questi mesi sta letteralmente spopolando in radio e non solo, si è reso protagonista di un confronto-scontro con il pubblico in occasione del suo ultimo concerto. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il live volgeva alle battute finali, quando l’artista ha scelto di fermare la sua performance per parlare direttamente con la sua platea: “Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Il concerto è finito adesso e non avete ancora saltato un c*zzo!”.

Paola e Chiara di nuovo insieme sul palco al Concerto di Max Pezzali/ I fan le vogliono a Sanremo e...

Rhove ha poi continuato, dicendo: “È un problema. Mi dispiace ragazzi, divertitevi un po’ di più, ciao”. A quel punto, il giovane ha abbandonato il palco ed è stato raggiunto prima dal coro “se non metti l’ultima, noi non ce ne andiamo”, seguito da parole più “forti” (“Sc*mo! Sc*mo!”), che però non hanno fatto tornare il rapper sui propri passi.

Gianni Morandi co-conduttore Sanremo 2023/ Amadeus: "Insieme per tutte le puntate"

RHOVE, POLEMICA CON I FAN: INTERROMPE IL CONCERTO E LASCIA IL PALCO! (VIDEO)

Nelle ore successive a tale episodio, Rhove ha inteso condividere una Story sul suo profilo Instagram utile a fare chiarezza e a consentirgli di spiegare la sua versione dei fatti, concentrandosi in particolare sui dettagli che l’hanno indotto a comportarsi così.

Questo il suo messaggio: “Il live di ieri è andato bene e l’ho finito cantando tutti i pezzi fino alla fine. Purtroppo pretendo tanto da me e vedendo un gruppo di persone che sotto al palco non mi dava segnali, mi sono demoralizzato e ho detto quelle cose. Grazie a chi capisce e bella per tutto il resto dei ragazzi che stavano spaccando tutto. Ripeto, mi spiace per la gente che in prima fila sta col muso come se fosse un funerale. Shallatevi!”.

Don Giussani: “Chieffo è poeta del nostro popolo”/ Claudio e l’educazione al Mistero

View this post on Instagram Un post condiviso da 《 Il Rap Che Non Conoscevi 》 (@il_rap_che_non_conoscevi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA