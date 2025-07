Riace, Viminale chiede restituzione fondi accoglienza per mancata rendicontazione e respinge richiesta di Mimmo Lucano per l'ammissione al nuovo programma

Riace, il Comune sollecitato alla restituzione di 3,3 milioni di euro per i fondi già erogati nel 2017 e nel 2018 nell’ambito del programma SPRAR, il Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati che il sindaco Mimmo Lucano aveva chiesto di ripristinare per il nuovo progetto di accoglienza. Il Viminale, con una comunicazione in una nota nella quale si respingeva categoricamente la nuova richiesta sulla base di “gravi inadempienze amministrative“, ha presentato anche il conto degli arretrati dovuti per mancata rendicontazione spese, pari ad un totale di 3393,166 euro, visto l’accertamento delle gravi irregolarità nella gestione dei fondi.

Lucano attualmente europarlamentare di AVS, era stato già condannato per falso in via definitiva lo scorso febbraio, dalla Cassazione che comunque lo aveva assolto dalle altre accuse sull’associazione a delinquere e truffa ai danni della pubblica amministrazione, a causa delle intercettazioni ritenute inutilizzabili. Successivamente la sua carica da sindaco era stata dichiarata decaduta ma poi recentemente ripristinata in seguito al ricorso.

Riace non sarà inserita nei nuovi programmi di accoglienza, Viminale respinge la richiesta di Lucano e chiede indietro i 3,3 milioni già spesi

Il Comune di Riace, che sta attualmente ospitando sei europarlamentari guidati da Ilaria Salis, in visita nei luoghi istituiti dall’ex sindaco Mimmo Lucano nell’ambito del programma per i migranti e richiedenti asilo che era diventato un vero e proprio modello da esportazione, si è visto rifiutare l’inserimento nei nuovi progetti di accoglienza finanziati dal Viminale a causa di gravi illeciti amministrativi precedenti. Con la nota il Ministero infatti ha comunicato, insieme al rifiuto che l’amministrazione comunale risulta in posizione debitoria per un totale di 3,3 milioni a causa della mancata restituzione dei fondi già erogati in precedenza ma mai rendicontati.

Un buco che pesa ora sul bilancio e che provocherà ancora più debiti in quanto, come dichiarato dall’ex sindaco Antonio Trifoli, molti imprenditori e commercianti che avevano creduto nel progetto e con la speranza di ricevere nuovamente i fondi, resteranno senza alcun risarcimento. E mentre in città si parlerà di giustizia sociale e diritti umani, i politici dell’opposizione accusano Lucano di fare propaganda ideologica, senza preoccuparsi di fornire la documentazione sui milioni di euro già spesi.