RIACE VOTA… A DESTRA: I RISULTATI DELLE REGIONALI “TRAVOLGONO” IL MODELLO DI MIMMO LUCANO

Un “modello” che non sembra più piacere, almeno a livello di risultati nelle Elezioni Regionali in Calabria celebrate lo scorso weekend: vedere la cittadina “modello multiculturale”, casa dell’accoglienza di migranti e rifugiati, e soprattutto un paese dove l’europarlamentare AVS Mimmo Lucano viene eletto 4 volte a sindaco (di cui l’ultima appena un anno e mezzo fa) e che invece vede la clamorosa vittoria del Centrodestra addirittura con con 40 punti percentuali di differenza.

Ebbene, è quanto avvenuto a Riace con lo spoglio completo dei risultati elettorali che hanno consegnato il secondo mandato consecutivo in Regione Calabria al Centrodestra di Roberto Occhiuto: la città dove l’attuale sindaco Lucano è tornato alla guida della giunta comunale alle Elezioni Amministrative dell’estate 2024 vede un risultato nettamente a favore delle opposizioni locali, con quasi 500 voti complessivi in dote a Occhiuto davanti ai soli 200 per lo sfidante Pasquale Tridico, candidato dell’intero campo largo.

Dichiarato incandidabile per le sentenze in giudicato, Mimmo Lucano non ha potuto candidarsi direttamente alla corsa per il Consiglio Regionale – quando per alcune settimane era stato posto da Alleanza Verdi-Sinistra come potenziale candidato Governatore prima che il M5s ottenesse il via libera dal Pd per l’europarlamentare 5Stelle ed ex Presidente INPS – e così il suo partito che alle Europee aveva raggiunto picchi importanti in Calabria è rimasto senza “guida”. Il Centrodestra ottiene a Riace il 70% delle preferenze, con il 28% di Forza Italia e il 19% della Lega che complessivamente “annientano” le istanze e speranze del Centrosinistra locale, con AVS prima lista del campo largo con il 10% doppiando Pd e M5s.

IN UN ANNO IL TRACOLLO DI AVS E DEL CENTROSINISTRA A RIACE

Dalla vittoria alle Comunali al tonfo delle Regionali, il “rinnovato” modello di Riace svariati anni dopo le inchieste e i processi sulla gestione controversa dell’immigrazione nella piccola cittadina calabrese viene sostanzialmente bocciato dall’elettorato che preferisce a “valanga” l’opposizione in Consiglio Comunale. Il sindaco Lucano si ritrova così un voto cittadini che affossa il proprio partito – Alleanza Verdi Sinistra – e così l’intera coalizione: intendiamoci, Riace è tutt’altro che lo specchio di un Paese vista la sua piccolissima rappresentanza e una storia politica non comparabile con nessuna grande città d’Italia.

Di sicuro però colpisce come un “modello” specchiato dalla sinistra come grandemente rappresentante i valori dell’accoglienza, del multiculturalismo e – più di recente – la vicinanza alle cause palestinese di Gaza, venga così travolto nelle urne con un 70% addirittura delle forze di Centrodestra che hanno sempre rappresentato il “nemico politico” contro cui scagliarsi e da cui venir criticato durante gli anni dei vari processi al sindaco di Riace.

Nessun effetto “traino” per Lucano alle Regionali, AVS non solo stra-perde a Riace ma viene anche escluso dal Consiglio Regionale finendo sotto il 4% e non ottenendo eletti in dote all’opposizione con Tridico. La Lega della linea dura sui migranti irregolari doppia AVS e Lucano si ritrova un Comune dove, pur da sindaco, non sembra più riconoscersi in un “modello” che a questo punto rischia fortemente di venire superato dai tempi odierni più pragmatici e meno “idealistici”.