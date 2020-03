Rianimatore contagiato da coronavirus “Pensavo di morire”/ “Medici eroi non retorici”

Angelo Vavassori ha vissuto momenti di grande paura, lui che è un medico rianimatore che da settimane combatte contro il coronavirus. Il 53enne di Treviolo, attivo all’ospedale di Bergamo, si trova in terapia sub-intensiva dopo il grosso spavento. «Pensavo di morire», ha rivelato ai microfoni di Repubblica, ripercorrendo quanto passato negli ultimi giorni: Angelo ha spiegato di essere passato da 15 a 40 respiri al minuto, «non mi entrava più aria nei polmoni e ho quasi perso la vista». Sabato 29 febbraio ha iniziato ad avere la febbre, la situazione è precipitata mercoledì 4 marzo, salvifico l’intervento dei medici: «Se sono qui lo devo ai miei colleghi medici, eroi non retorici. Nei momenti più duri mi hanno fatto sentire tranquillo. La mia storia, in ore nere, può aiutare molti a non lasciarsi andare».

ANGELO VAVASSORI, RIANIMATORE CONTAGIATO: “PENSAVO DI MORIRE”

«La dispnea toglie totalmente il fiato. Mi hanno infilato subito nel casco Peep a pressione di fine respirazione positiva. Ho provato a farcela senza essere sedato e intubato. Si perde comunque conoscenza, non è stato facile», ha raccontato Angelo Vavassori ai microfoni di Repubblica, evidenziando poi qual è stato il momento più duro: «L’inizio. Nel casco della ventilazione il rumore è assordante, il flusso dell’ossigeno è caldo. Si suda e sembra di soffocare ancora più di prima. Invece un po’ alla volta senti che se tiri, entra aria. Sono un rianimatore, per giorni ho curato i contagiati: conoscere le loro reazioni mi ha aiutato a resistere». Ed ecco il messaggio a chi sta lottando per sopravvivere: «Di non farsi paralizzare dalla paura. Bisogna restare tranquilli e affidarsi ai medici. Ti tirano fuori, ogni polmonite regredisce. La mia preoccupazione però è un’altra».



