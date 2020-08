Riapertura scuola, vertice Azzolina-Regioni/ Caos Governo: trasporti e orari i nodi

Doveva tenersi ieri, è stato slittato ad oggi il vertice generale tra Governo e Regioni sul tema decisivo della riapertura scuola dal 14 settembre: dopo la prima riunione di due giorni fa a Palazzo Chigi con il Premier Giuseppe Conte, si riuniscono oggi con tutti i Governatori i Ministri competenti alla ripresa delle attività scolastica dopo il lockdown, ovvero Lucia Azzolina (Miur), Ministro della Salute Roberto Speranza, Francesco Boccia (Affari Regionali), Paola De Micheli (Trasporti e Infrastrutture) oltre ai sottosegretari, ai rappresentanti delle sigle di trasporto pubblico e agli assessori del mondo scuola delle singole Regioni. Il tema è delicato dopo l’approvazione del Cts-Iss delle linee guida sulla riapertura che ancora non hanno sciolto gli ultimi veri nodi rimasti: il trasporto per arrivare nelle scuole e gli orari di ingresso, oltre al tema mascherina obbligatoria per tutti sopra i 5 anni (in attesa dell’arrivo di tutti i banchi “monoposto” del bando Arcuri) con alcune Regioni che hanno già ribadito non imporranno tale norma (su tutte, Veneto e Liguria sono contrarie). Il vertice organizzato dal Governo per questa mattina fa da prodromo alla decisiva riunione del prossimo 29 agosto, quando il Cts dovrà dirimere – assieme ai dati sui contagi di agosto – la parola definitiva sulla riapertura delle classi dal 1 settembre per i recuperi.

I NODI PER RIAPRIRE LA SCUOLA

La Ministra Azzolina nelle ultime 48 ore è stata oggetto di numerose critiche per via della forte confusione che ancora regna sul mondo scuola a pochissime settimane dalla ripresa: visto come il Governo abbia più volte ribadito che sulla riapertura si gioca tanto dell’immagine attuale nella lotta all’emergenza Covid-19, il Premier Conte nel vertice di due giorni fa ha di fatto “commissariato” la titolare del Miur istituendo direttamente a Palazzo Chigi una cabina di regina su scuola e trasporti per permettere al meglio ogni passaggio decisivo dei prossimi giorni, «Per il governo far riaprire la scuola è un imperativo categorico. Non sono ammessi errori di alcun tipo. Dobbiamo essere assolutamente preparati. L’anno scolastico deve ripartire come stabilito. E deve ripartire in sicurezza», avrebbe tuonato il Presidente del Consiglio nel vertice con Azzolina e Arcuri di lunedì scorso. I nodi – oltre agli aspetti sanitari e dei Dpi (banchi e mascherine) – riguardano i trasporti locali e gli orari di ingresso a scuola: con le norme imposte dal Cts sul distanziamento al momento – lamentano le Regioni – è impossibile pensare ad una ripresa completa delle attività scolastiche con annessa tenuta del trasporti pubblico. Ieri sera il Mit ha reso noto il documento con tutte le linee guida già inserite nel Dpcm 7 agosto sulle misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado. Tra le specifiche sul tema scuolabus, si segnalano la febbre da provare prima di salire sui mezzi, la mascherina obbligatoria a bordo e la capienza posti a pieno regime ma solo per 15 minuti. Oltre alla difficoltà di approntare viaggi logistici in queste modalità, il problema poi riguarda tutti gli altri trasporti con i quali gli studenti dovranno andare a scuola: metro, bus, treni con gli enti locali che chiedono deroghe importanti al distanziamento, pena la messa in discussione della ripartenza il 14 settembre prossimo. Si pensa ad un ingresso scaglionato degli alunni, ma a pochi giorni dal via le regole ancora non sono approntate e nel vertice di oggi Governo e Regioni cercheranno di trovare una quadra definitiva che metta quantomeno punti chiari a famiglie, docenti e dirigenti scolastici in ansia per la ripresa di metà settembre.



