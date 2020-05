Riapertura scuole in Piemonte/ Progetto pilota a Borgosesia, Varallo e Quarone

Pubblicità

Si sta mettendo a punto il protocollo per la maturità 2020, ma attenzione alla riapertura delle scuole in Piemonte, più precisamente in tre Comuni in provincia di Vercelli. A partire da domani, infatti, a Borgoesesia, Varallo e Quarone al via un progetto pilota per un parziale ritorno alla normalità. Dopo due mesi di lockdown per l’emergenza coronavirus, la giunta regionale ha dato il via libera al progetto che vede coinvolti 36 alunni di età tra i 3 ed i 10 anni. Come reso noto nelle scorse ore, i piccoli saranno divisi in aule da quattro o cinque persone, garantendo così almeno 4-5 metri di spazio a bambino. Ovviamente, ogni educatore indosserà mascherine e dispositivi di protezione. In programma inoltre test sierologici per genitori e assistenti.

RIAPERTURA SCUOLE PIEMONTE: IL PROGETTO NEL VERCELLESE

Un progetto nato per la necessità di dare una mano ai genitori impegnati con il lavoro, dopo il periodo di quarantena forzata, e che da domani prenderà forma. Una delle principali novità, riportate da Fanpage, è il tempo pieno dalle ore 8 alle ore 18: un orario che viene incontro alle esigenze di mamme e papà. Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia, ha spiegato a Repubblica: «Le famiglie in questo periodo non sanno a chi affidare i figli, soprattutto adesso che sono riprese molte attività e molti genitori hanno ripreso entrambi a lavorare. Le misure adottate dal governo sono assolutamente insufficienti perché offrono 15 giorni di congedo parentale a fronte a un’emergenza di 3-4 mesi».



