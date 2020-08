Riapertura scuole, vertice governo oggi/ Conte incontra Azzolina, Arcuri e Speranza

Il governo si riunisce d’urgenza per discutere della riapertura delle scuole fissata a metà settembre. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 agosto 2020, è infatti previsto un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i ministri Lucia Azzolina (Istruzione), Roberto Speranza (Salute) e Paola De Micheli (Trasporti). Alla riunione parteciperà anche il commissario straordinario all’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri. È cominciata una settimana importante per la scuola e il futuro, infatti sono previsti altri appuntamenti chiave, come ricordato da OrizzonteScuola. Il 27 agosto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) parteciperà ad un’audizione presso la Commissione Cultura alla Camera per rispondere ai dubbi sul ritorno in classe. Il 29 agosto invece si riunirà il Comitato tecnico scientifico per fare il punto sull’andamento dell’epidemia. Invece lunedì prossimo ci sarà una conferenza promossa dall’Oms Europa, a cui parteciperà il ministro della Salute Speranza, per discutere proprio della riapertura delle scuole.

RIAPERTURA SCUOLE, TENSIONE NEL GOVERNO?

In attesa del vertice di governo sulla scuola, emerge un retroscena in merito allo scontro tra la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e i sindacati. Pare infatti che il premier Giuseppe Conte non abbia gradito il fatto che la ministra abbia aperto un nuovo fronte di scontro e quindi, secondo quanto riportato da Il Messaggero, avrebbe telefonato alla Azzolina per ordinarle di “contenersi”. Inoltre, il quotidiano ha rivelato che il presidente del Consiglio non è affatto soddisfatto della ministra e che le abbia raccomandato maggiore prudenza. Un retroscena che fa trasparire un clima di tensione all’interno del governo, proprio sulla riapertura delle scuole prevista il 14 settembre. Sono ancora tante le cose che non si sanno in merito a regole e misure, ma proprio l’incontro odierno, che dovrebbe essere stato fissato alle 16:00, potrebbe essere utile in tal senso. Il tempo stringe e al momento regna solo tanta confusione.



