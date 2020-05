Riapertura spiagge 2020/ Distanziamento e igiene: regole meno rigide di quelle Inail

Pubblicità

Tra le prossime riaperture previste dal governo ci sono anche quelle relative alle spiagge: quali sono i comportamenti corretti da adottare sia in quelle libere che in quelle attrezzate? Le regole sono molto simili a quelle che riguardano bar e ristoranti e decisamente meno rigide di quelle proposte dall’Inail in collaborazione con l’Iss che avevano fatto storcere il naso a diverse regioni. L’importanza del distanziamento è messa al primo posto: ombrelloni e tende dovranno essere disposti in modo da avere a disposizione una superficie di 10 metri quadrati. La distanza tra lettini e sedie a sdraio invece deve essere di almeno un metro e mezzo e facendo in modo che le persone siano distanti tra loro almeno un metro ad eccezione dei conviventi. Gli stabilimenti dovranno possibilmente stabilire dei percorsi separati per l’entrata e l’uscita in spiaggia. Le regole dell’Inail erano molto più rigide e prevedevano una distanza minima di 5 metri tra gli ombrelloni e di 4 metri e mezzo tra gli ombrelloni della stessa fila, nonché di almeno 2 metri tra un lettino di un ombrellone e quello della postazione a fianco. Regole specifiche anche per quanto concerne l’igiene: tutte le aree comuni, spogliatoi, cabine, donne, servizi igienici dovranno essere puliti e disinfettati con frequenza e comunque dopo la chiusura degli stabilimenti. In merito a lettini e sedie a sdraio, questi dovranno essere disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare e comunque a fine giornata. Negli stabilimenti non dovranno mancare prodotti igienizzanti per i clienti.

RIAPERTURA SPIAGGE LIBERE E STABILIMENTI BALNEARI: LE REGOLE

Come occorre comportarsi sulle spiagge libere con la loro riapertura? Qui si lascia quasi tutto alla responsabilità individuale soprattutto per quanto riguarda le regole di distanziamento e igiene. A tal fine è consigliata la presenza di un addetto alla sorveglianza al fine di garantire un maggiore controllo. Tra i divieti previsti, giochi e sport in spiaggia che possono rischiare di creare assembramenti mentre saranno ammessi tutti gli sport individuali come racchettoni e nuoto ma anche surf, windsurf e attività simili da svolgersi rigorosamente in acqua. E’ prevista la presenza, all’ingresso di ogni spiaggia e stabilimento, di indicazioni anche in altre lingue, sulle misure da rispettare. Potrebbe essere misurata la temperatura alle persone in ingresso, che sarà vietato a coloro che registrano una temperatura uguale o superiore a 37,5 °C. Nei lidi si raccomanda di privilegiare l’accesso tramite prenotazione e l’elenco delle presenze dovrà essere tenuto per 14 giorni. Il personale degli stabilimenti dovrà indossare la mascherina. Potrebbe essere prevista una barriera davanti alla cassa e saranno favorite, come in altri casi, le modalità di pagamento elettroniche.



