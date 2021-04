Riaperture aprile-maggio, piano Regioni/ Ristoranti, coprifuoco, spostamenti

L’Italia chiede a gran voce le riaperture: al netto delle vaccinazioni ancora non a ritmo sfrenato, al di là del caos sullo stop ad AstraZeneca e Johnson & Johnson, al di là anche degli scontri politici tra Csx e Cdx sul Ministro Speranza, il popolo di Partite Iva, commercianti e ristoratori non ce la fa più. I lockdown e le zone rosse hanno portato alla lunga ed estenuante crisi economica a cui il Governo Draghi – viste anche le fortissime proteste delle ultime 2 settimane – non sembra “insensibile”: oggi al tavolo delle Regioni e delle Province autonome è in corso l’aggiornamento delle linee guida da presentare al governo nel pomeriggio (alle 14.30 e alle 17 con la Ministra Gelmini).

ERDOGAN vs DRAGHI/ "Facciamo parte del nuovo piano Usa per calmare Turchia e Russia"

Si parla di un primo allentamento dal 26 aprile prossimo, con un calendario di graduali riaperture scandito dal nuovo Presidente della Conferenza Regioni Max Fedriga (Lega): «La nostra è una posizione di grade responsabilità. Per combattere la pandemia le persone devono muoversi con le Istituzione e le Istituzioni devono essere in sintonia con la gente. Non sono meglio regole rigide per farle rispettare e non dei divieti che nessuno rispetta più?».

Cdm alle 14.30: Def e scostamento bilancio/ 40 mld su Decreto Sostegni bis e Recovery

IL PIANO DI RIAPERTURE DELLE REGIONI

Tre i punti primari da discutere nelle prossime ore tra Governo e Regioni per poter riavviare la macchina produttiva del Paese: zone gialle, coprifuoco e spostamenti. Nel primo caso, il calendario che sta approntando la Conferenza dei territori vede la graduale riapertura delle attività in zone gialle e arancioni: si tenta di sfruttare la norma inserita nell’ultimo Decreto Covid che prevede una verifica del Governo in Cdm (potrebbe avvenire già all’inizio della prossima settimana, ndr) per la re-immissione delle zone gialle nello scacchiere nazionale. A quel punto il calendario dovrebbe prevedere – secondo le anticipazioni del Corriere della Sera – i ristoranti aperti a pranzo dal mese di maggio, poi i luoghi dello spettacolo (cinema, musei, teatri) e infine palestre-piscine. Il calendario della ripartenza a maggio avrà un programma differenziato tra le Regioni, con due fattori principali: l’andamento della curva epidemiologica e il numero di persone vaccinate. Si inizia con i locali aperti a pranzo, ma la richiesta è quella di aprire anche la sera (almeno nelle zone gialle): regole Cts potrebbero già essere utilizzate per riaprire i cinema (500 persone al chiuso e 1000 all’aperto e un tetto del 50% al coperto, invece che del 25), le palestre (2 metri distanza) e le piscine (10 metri quadri), ma qui il Ministero della Salute tiene ancora le maglie strette e “ritarda” il tutto dalla metà di maggio in poi.

CAOS VACCINI E ASTRAZENECA/ "Così l'Ue ci farà pagare tutti suoi errori"

Secondo nodo importante è il coprifuoco: le Regioni e le categorie di ristoratori chiedono l’eliminazione o, alla peggio, lo spostamento dalle 22 fino almeno a mezzanotte, specie se passerà la richiesta di riaprire la sera i locali con stringenti regole su prenotazioni e capienza massima. I cittadini chiedono poi alla politica un’effettiva giustificazione scientifica che porta il Paese ormai da 160 giorni consecutivi a convivere con il coprifuoco.

Da ultimo, in discussione è anche il divieto – per il momento confermato fino al 15 maggio – di spostamento fuori dalle Regioni: diverse le anime interne alla maggioranza, mentre le Regioni spingono affinché venga tolto questo vincolo per iniziare a dare respiro a turismo e attività commerciali. Di contro, l’ala più rigorista del Governo spinge affinché la discussione venga rimandata al prossimo Decreto (non prima del 1 maggio 2021).

DOMANI CABINA DI REGIA DRAGHI-REGIONI

Di questo e del nodo altrettanto importante dei ristori (previsto lo scostamento di bilancio da 40 miliardi votato oggi in Cdm per il prossimo Dl Sostegni bis) parleranno sia oggi nella Conferenza Stato-Regioni sia domani nella cabina di regia Draghi-Regioni: nella giornata di venerdì dopo il monitoraggio e i “nuovi colori”, enti locali ed esecutivo si riuniranno in videocollegamento con Palazzo Chigi per discutere proprio di riaperture. Secondo quanto trapelato da fonti di Palazzo Chigi, nel corso della riunione non è escluso si stabilisca di «allentare sin da subito le misure che prevedono l’Italia divisa in rossa e arancione fino a fine mese, ripristinando le zone gialle prima della scadenza-contenuta nell’ultimo dl- del 30 aprile».

La Lega e il Cdx spingono per questa soluzione, come conferma il Ministro del Mise Giancarlo Giorgetti: «Se i dati sull’andamento dei contagi sono veramente questi, credo che già dalla settimana prossima un programma di riaperture, ovviamente prudenziale ma ragionevole, debba essere messo in campo e quindi si possa ricominciare ad aprire le attività». Le Regioni presenteranno il loro piano con calendario annesso, mentre gli scienziati del Cts (guidati da Brusaferro e Locatelli) daranno il loro parere su riaperture, vaccinazioni e varianti. Prende infine quota l’ipotesi di allentare le misure “step by step”, offrendo una serie di ‘date obiettivo’ come avvenuto in Inghilterra per le riaperture che consentano agli italiani di «tornare a guardare al futuro», come ripete il Premier Draghi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA