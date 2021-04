Riaperture e pass, domani riunione Cts/ Decreto Covid: “test salivari a scuola”

In vista del nuovo Decreto Covid sulle riaperture dal 26 aprile, per domani pomeriggio alle ore 17 è stata convocata una nuova riunione del Comitato tecnico scientifico: nel corso della riunione gli esperti del governo dovrebbero esprimere un parere sulle misure che potrebbero confluire nel nuovo decreto legge (che conterrà la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio), a partire da un pass per gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse.

Si studiano tre principali ipotesi: autocertificazione, tessera sanitaria o card digitale (App Io o Poste Italiane )sono le possibilità per dimostrare alle pubbliche autorità – in fase di controlli – l’essere vaccinato, guarito dal Covid-19 (nei 6 mesi precedenti) o negativo al tampone antigenico o molecolare nelle 48 ore precedenti al viaggio. Sul tavolo del Cts domani anche i protocolli per le riaperture predisposti dalle regioni sui quali i tecnici hanno già espresso diverse perplessità: in particolare sulla volontà dei presidenti di Regione di aprire i locali anche in zona rossa e sull’utilizzo degli spogliatoi per palestre e piscine.

ABRIGNANI (CTS): “TEST SALIVARI A SCUOLA PER IL RIENTRO”

Sempre domani è previsto anche un incontro tra Regioni e Governo sul tema scuola, ricevendo il parere del Cts che parallelamente si ritroverà a Roma: come ha anticipato oggi Sergio Abrignani, immunologo della Statale di Milano e componente del Cts, «L’immunità per tre quarti del personale scolastico e un programma di test salivari rapidi sugli studenti renderanno la scuola ancora più sicura». Nell’intervista a Repubblica il neo-componente del Comitato dopo la “semi-rivoluzione” Draghi sottolinea come il parere del Cts è già pronto sul tema scuola, «Poi sarà il Governo a decidere. Volendo, si potrebbe partire fra due o tre settimane. I test salivari non sono invasivi come i tamponi nasali – conclude l’esperto su Rep – Sono antigenici, quindi rapidi, e molto semplici da eseguire. Danno il risultato in 5 minuti. Non sono ovviamente precisi come i tamponi molecolari, ma per gli screening su grandi numeri sono un aiuto valido. Possiamo pensare a test ripetuti una o due volte alla settimana su tutti gli studenti».

Sempre Abrignani a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1 questo pomeriggio è tornato sul tema dei vaccini in vista del nuovo Decreto e delle riaperture dei prossimi giorni: «penso che dovremo arrivare a vaccinare la stragrande maggioranza della popolazione, se arriva l’autorizzazione per usare anche nei bambini e nei ragazzi questi vaccini, secondo me per ottobre-novembre si potrebbe arrivare ad aver vaccinato tutti gli italiani che vogliono farsi vaccinare che dovrebbero essere l’87% circa». In merito dei vaccini per i minorenni, il componente Cts aggiunge «sì, a settembre. Se arrivano le autorizzazioni dall’agenzia regolatoria». Entro la fine di maggio saranno vaccinati con almeno una dose tutti gli over 60: «è possibile raggiungere l’obiettivo anche prima della fine del mese, tenuto conto che andranno aumentando le somministrazioni giornaliere. In Italia abbiamo 20 milioni di over 60, fascia nella quale si concentra il 95% delle vittime del Covid. Considerando – spiega Abrignani – che un 10% non si vaccinerà, a 18 milioni va somministrata almeno una dose. 5 l’hanno già ricevuta, ne restano 13 e anche con il ritmo attuale finiremo prima della fine di maggio».



