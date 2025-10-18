Oltre ad insistere sul riarmo, giovedì la Commissione Ue ha ribadito l’integrità degli obiettivi green. Entrambe le scelte sono un disastro per tutti

Il pur fragile armistizio raggiunto per Gaza sottolinea che, se si vuole davvero trattare una pace, si può cercare sempre di farlo, arrivando anche a risultati concreti e pur partendo da posizioni molto distanti.

In questo senso stridono le decisioni europee di questi giorni in merito al piano di riarmo del continente. Senza essere “pacifisti” o frequentatori delle piazze di protesta, è un aumento esorbitante quello delle spese militari che l’Europa e la Nato hanno deciso negli ultimi mesi.

Incrementare questa spesa rispetto alla quota attuale (che oggi è pari per l’Italia a circa l’1,6 % del Pil) tenuto conto del potenziale sganciamento degli Usa dal quadro europeo, ha senso e va discusso. Ma portarla al 5%, di cui il 3,5% in armamenti, ovvero triplicarla in 10 anni, sembra davvero esagerato.

Per esempio, voler spendere 650 miliardi di euro (36 volte la manovra finanziaria italiana 2026!) per la realizzazione di un muro “antidroni” sul fronte Est, cui destinare buona parte degli 800 miliardi previsti per il riarmo europeo, ha davvero poco senso.

L’entità della minaccia ad Est (la Russia) è stata ingigantita dalla leadership europea e Nato, vale a dire von der Leyen, Kallas e Rutte. L’Ue dovrebbe fare l’opposto, tentare almeno di discutere di più e seriamente con Putin ma autonomamente e collegialmente come Europa e non solo da alleati dell’Ucraina.

C’è poi l’economia di guerra. Non è un controsenso che da anni l’economia europea e i singoli Stati siano vincolati ad un deficit annuo massimo del 3% e non possano quindi spendere di più per investimenti sociali, ambientali, sanitari o di sviluppo economico e possano invece – o meglio, debbano – ora passare al 4,5% (aumentando il deficit annuo del 50%!) nelle spese per gli armamenti?

In secondo luogo – posto che ad oggi acquistiamo il 63% delle nostre armi dagli Usa – c’è da chiedersi se, una volta costruito, il “muro antidroni” non sarà già stato reso obsoleto da altre armi. Dieci anni fa chi avrebbe pensato ai droni come fondamentale arma di guerra? Anche perché i droni che misteriosamente sono apparsi sui cieli europei non sono ad oggi mai stati intercettati, abbattuti, non hanno fatto danni e ogni volta sono spariti: saranno stati gli alieni in visita di cortesia o magari c’è stata qualche esagerazione volta a condizionare l’opinione pubblica?

Ecco perché sarebbe meglio almeno cercare seriamente di trattare per giungere ad un accordo stabile con la Russia, riaprire i contatti, lavorare davvero per una pace stabile – che è anche nell’interesse della Russia – anziché incaponirci a spendere solo per la nostra “difesa”, che a Mosca è vista ovviamente come preparazione di nostri possibili attacchi futuri. Ricordiamoci l’accerchiamento Nato che si è prodotto di fatto ai suoi confini.

Pensiamo a quante collaborazioni Italia ed Europa potrebbero ricreare con la Russia se si volesse veramente riprendere la via diplomatica. Eppure nell’Ue – fatta di classi dirigenti trincerate e bloccate dietro al concetto che “noi siamo dalla parte dei buoni” – nessuno ne parla.

Ciò di cui si parla, invece, ma non nei talk show e nemmeno sui media, sono gli affari colossali in armamenti per alcune aziende ed alcuni Paesi che hanno tutto l’interesse a convincerci che stiamo per essere invasi. Quanti notano che è proprio la Germania (Paese dell’ex ministra della Difesa von der Leyen) a volere fortemente la “svolta” produttiva bellica, per poter così riconvertire le sue imprese in gravissima crisi?

Ma c’è un ulteriore problema che dovrebbe destare la massima preoccupazione. Mentre non c’è tg che non ripeta il mantra quotidiano delle provocazioni russe, la Commissione von der Leyen non cambia di un millimetro le politiche “green”, nonostante l’opposizione e le difficoltà dei cittadini e di migliaia di imprese, il trend mondiale, le conseguenti dipendenze di mercato. In Europa si procede senza tentennamenti né autocritiche solo per equilibri interni alla Commissione nonostante si stiano regalando fondi e mercato ai concorrenti, Cina in testa.

Proprio in questi giorni si offrono in Italia 597 milioni di nuovi incentivi per le auto elettriche, ben sapendo che chi non ha un garage con una propria ricarica non può neppure prenderne in considerazione l’acquisto. E non sono certo molti a poter puntare all’incentivo, visto che il limite è di 40mila euro di reddito. Sarà il solito flop, però non bisogna dirlo.

