Spesso i Governi cercano insistentemente un consenso fondandolo su una base etica, giustificativa di azioni che potrebbero sembrare non in linea con tale intento. È il caso del dibattito ancora in corso sulla scelta della maggior parte dei Governi europei di procedere a un massiccio riarmo, sancito dall’accordo in sede Nato di alzare al 5% del Pil le spese militari.

Il motto più utilizzato per giustificare questa scelta da parte di molti Governi europei è stata la dichiarazione “Si vis pacem, para bellum”, ovvero “se vuoi la pace prepara la guerra”. È questa un’affermazione che nella sostanza non rivela un principio etico, bensì una coscienza storica che potrebbe essere inconsapevolmente o consapevolmente parziale e quindi errata. Ci aiuta magnificamente in questo approfondimento il recente discorso di papa Leone XIV ai Partecipanti all’Assemblea Plenaria della “Riunione delle Opere per l’aiuto alle Chiese Orientali”.

Il Papa pone una serie di domande: “Come si può credere, dopo secoli di storia, che le azioni belliche portino la pace e non si ritorcano contro chi le ha condotte? Come si può pensare di porre le basi del domani senza coesione, senza una visione d’insieme animata dal bene comune? Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo, nella vana illusione che la supremazia risolva i problemi anziché alimentare odio e vendetta?”.

Con queste domande il Papa pone una coscienza storica e quindi delle ragioni fondate che sono apertamente opposte alla dichiarazione precedente che i Governi europei, con tutti i media a loro collegati, hanno espresso a giustificazione delle proprie politiche per il riarmo, ovvero “se vuoi la pace prepara la guerra”. Oggi chi può non condividere il giudizio che il Papa pone per la sua evidente ragionevolezza che rilancia dialogo e diplomazia?

Leone XIV va ancora oltre ed evidenzia anche ragioni non dette delle politiche del riarmo, ma che emergono anch’esse chiaramente dalla realtà. Così il Papa argomenta: “La gente è sempre meno ignara della quantità di soldi che vanno nelle tasche dei mercanti di morte e con le quali si potrebbero costruire ospedali e scuole e invece si distruggono quelli già costruiti!”. Questa affermazione è in linea con una coscienza storica dell’epoca che stiamo vivendo che dovrebbe essere condivisa, ma che diventa profetica rispetto al senso comune e che Papa Leone riafferma anche nel recente messaggio per la X Giornata Mondiale per la Cura del Creato 2025 istituita da papa Francesco in concomitanza con l’uscita dell’Enciclica “Laudato Sì”.

Così scrive: “Si tratta di un annuncio di straordinaria attualità. In diverse parti del mondo è ormai evidente che la nostra terra sta cadendo in rovina. Ovunque l’ingiustizia, la violazione del diritto internazionale e dei diritti dei popoli, le diseguaglianze e l’avidità da cui scaturiscono producono deforestazione, inquinamento, perdita di biodiversità. Aumentano in intensità e frequenza fenomeni naturali estremi causati dal cambiamento climatico indotto da attività antropiche, senza considerare gli effetti a medio e lungo termine della devastazione umana ed ecologica portata dai conflitti armati”.

Questa è la profetica consapevolezza storica della Chiesa che chiede una condivisione non solo ai cattolici, ma a tutti gli uomini perché fondata sulla ragione, sulla coscienza della realtà nell’integralità dei suoi fattori. Tale condivisione è molto più ampia di quella che appare sui media, in larghissima parte arruolati strumentalmente alle ragioni belliche, ma condivisa in vasti strati del popolo e anche dell’intellighenzia. Colpisce che anche autorevoli esponenti del mondo economico finanziario si dissociano dalle ragioni belliche evidenziandone i gravi rischi.

Il Governatore della Banca d’Italia Panetta nella sua recente relazione così afferma: “La promozione della cooperazione internazionale e della pace deve restare il cardine dell’azione europea. Investire insieme nella sicurezza non significa avviare una corsa agli armamenti”. L’AD di Banca Intesa Carlo Messina ha recentemente dichiarato: “Se ci sono, in un Paese come l’Italia, milioni di poveri o milioni di working poor in tutti i paesi d’Europa forse questo dovrebbe essere al centro di tutte le riflessioni, non parlare in continuazione di temi che portano a un riarmo”. Oppure la recente dichiarazione di Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici: “Il riarmo approvato dalla Nato costa 350 miliardi e non è giustificato”.

Da quanto evidenziato emerge chiaramente che la questione in fondo che riguarda tutti è il bivio in cui ciascuno si trova, quello di consegnarsi acriticamente agli influencer del Potere o imparare con l’aiuto di qualcuno a utilizzare la ragione.

