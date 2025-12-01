L'unico Paese ai confini dell'Ue esposto realmente al rischio di una invasione russa è la Moldavia. L'emergenza riarmo ha altri scopi
“Come fanno i russi a invadere altri Paesi se faticano a prendersi l’ultima parte del Donetsk?”: questa affermazione del generale Giorgio Battisti, intervistato dal Sussidiario, dovrebbe far riflettere. Invece, molti politici e media europei continuano a parlare in modo preoccupato e preoccupante del pericolo non lontano di un’aggressione della Russia ad altri Paesi europei.
Un’ipotesi che potrebbe avere qualche fondamento se la cosiddetta “Operazione militare speciale” di Mosca in Ucraina avesse avuto un deciso successo. In realtà, la Russia ha conquistato, e si terrà, il Donbass, ma il suo tentativo di annettere parti più grandi dell’Ucraina o di realizzare a Kiev un regime changing all’americana è decisamente fallito.
Con l’entrata della Finlandia e della Svezia nella Nato, sarebbe impossibile per la Russia attaccare un Paese europeo senza provocare la reazione dell’Organizzazione atlantica. A meno che attaccasse Austria, Svizzera o Irlanda, Stati non nella Nato. L’unico Stato realmente sotto possibile attacco, e con condizioni simili all’Ucraina, cioè con separatisti russi in casa, è la Moldavia.
Insomma, lo scenario di un ulteriore attacco russo all’Europa sembrerebbe piuttosto improbabile. E allora, perché questo allarmismo, o meglio: cui prodest? Una domanda sempre valida in geopolitica, e non solo, particolarmente vista l’insistente sottolineatura della necessità di un pesante riarmo degli Stati europei. A partire dalla richiesta di aumentare, entro il 2035, dal 2% al 5% del Pil nazionale le spese militari all’interno della Nato.
È evidente l’interesse dell’industria degli armamenti, in particolare americana, ma la risposta, pur realistica, non è sufficiente e si possono intravvedere almeno due concause principali.
La prima è la sostanziale modifica della Nato dichiarata da Donald Trump in termini abbastanza netti: l’Europa deve smettere di “succhiare” soldi agli Stati Uniti ed è ora che pensi a difendersi da sola. Gli Stati Uniti hanno come fronte principale il Pacifico e l’avversario cinese e per Washington la Russia non è un pericolo. Se gli europei la considerano tale, si riarmino a loro spese e, comprando armi americane, restituiscano soldi agli Usa.
Al di là dei toni, la posizione di Trump non è poi così azzardata: se gli europei dessero luogo a una reale federazione tra i loro Stati, potrebbero avere un esercito europeo già ora in grado di resistere ad ogni possibile aggressione russa. La spesa in armamenti è attualmente tre volte quella della Federazione Russa.
La seconda questione riguarda la crisi politica in cui versano tre Stati europei, guarda caso i più netti nella questione del riarmo, i cosiddetti “volenterosi”: Gran Bretagna, Francia e Germania. Costoro stanno preparando sostanziali piano di riarmo per i loro eserciti e vorrebbero che il resto dell’Europa li seguisse, in funzione antirussa. Infatti, sono i maggiori oppositori a ogni spiraglio di pace nella guerra in Ucraina.
La storia insegna che i governi in crisi di consenso trovano spesso la soluzione nella minaccia di un nemico esterno, e questo vale non solo per i regimi autoritari, bensì anche per le democrazie. Una situazione che sembrerebbe reale per Francia e Gran Bretagna e, almeno per certi versi, anche per la Germania. E non è un caso che proprio per questi governi si delinei la maggiore discordanza con l’attuale Presidenza statunitense.
Piuttosto che continuare a discutere sulle percentuali di spesa nei budget nazionali, da detrarre da altre spese sociali non meno importanti anche per la sicurezza, sarebbe ragionevole cominciare a prospettare un reale confronto tra i vari governi per rendere più efficienti i già non indifferenti investimenti nella difesa. Tenendo conto anche dei differenti ruoli che i vari Paesi possono svolgere, perché la difesa sul Baltico, sul Mediterraneo o la linea di frontiera terrestre, richiedono sicuramente approcci diversi.
