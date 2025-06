Riavrò mia figlia? è un thriller Lifetime con una trama avvincente e ricca di suspence, tra maternità, tradimenti e rapimenti. Diretto da Michael Feifer

Riavrò mia figlia?: film su Rai 2 diretto da Michael Feifer

Martedì 17 giugno, nel pomeriggio di Rai 2, alle ore 15:25, andrà in onda il thrilller del 2018 dal titolo Riavrò mia figlia?. Si tratta di una produzione statunitense per il canale satellitare Lifetime, dedicato al crime e alle storie al femminile. La regia è di Michael Feifer, nato negli USA e conosciuto nell’ambiente per essere anche attore e produttore. Feifer è un regista specializzato nel genere drammatico con sfumature thriller.

Il cast comprende Brianne Davis, Jon Prescott, Tonya Kay, Kathleen Quinlan e Gabrielle Made. La Davis, attrice impegnata in TV e nel cinema è nota per le sue interpretazioni in Jarhead (2005) e American Virgin (2009). Prescott ha esordito nel grande schermo sotto la regia di Nancy Meyers in L’amore non va in vacanza (2006). La Kay è attrice sul grande schermo dopo aver fatto tanto teatro.

La trama del film Riavrò mia figlia?: un piano solo apparentemente ben congegnato

In Riavrò mia figlia?, Sarah Carter – Brianne Davis – è felicemente sposata con Travis – Jon Prescott – e lavora con successo in ambito immobiliare. La coppia aspetta con trepidazione una bambina e Sarah ha superato l’ottavo mese. Un giorno cambia tutto: la donna è vittima di un brutto incidente stradale. Un’auto la tampona violentemente gettandola fuori strada, i soccorsi arrivano subito e Sarah viene portata in ospedale.

I medici le procurano un parto anticipato curandola con competenza. La neonata viene affidata alla madre di Travis, Virginia – Kathleen Quinlan – mentre Sarah prosegue il decorso ospedaliero. Al risveglio dal coma per la giovane mamma comincia l’incubo: la piccola Lily è sparita. A rapirla è stata Jessica – Tonya Kay – che aveva offerto la sua amicizia a Sarah con uno scopo ben preciso, truffarla.

Travis e Jessica avevano messo nel mirino Sarah e il suo patrimonio: il piano era ben congegnato l’uomo doveva sposare Sarah e Jessica diventarle amica. Appena possibile Travis doveva divorziare dalla moglie e tornare da Jessica. Ma quando lui si è davvero innamorato di Sarah e hanno deciso di mettere al mondo un bambino, il mondo è crollato addosso a Jessica. La truffatrice organizza quindi l’incidente dove Sarah rimane ferita, rapisce Lily e chiede un grosso riscatto. Per la madre inizia allora una ricerca disperata della figlia.