Riavrò mia figlia? è un thriller ricco di suspence che vede una mamma nella disperata ricerca della figlia appena nata rapita dal marito fedifrago

Riavrò mia figlia?, film su Rai 2 diretto da Michael Feifer

Lunedì 21 luglio, nel pomeriggio di Rai 3, alle ore 15:35, andrà in onda il thriller Riavrò mia figlia? (Saving My Baby). Prodotto negli Stati Uniti nel 2018, il film è una produzione Lifetime diretta da Michael Feifer.

La pellicolainclude nel cast Brianne Davis nel ruolo di Sarah Carter, Jon Prescott (Travis), Tonya Kay (Jessica) e Kathleen Quinlan (Virginia), insieme a Gabrielle Made e Alicia James. Brianne Davis, già nota per il ruolo in Jarhead (2005), qui interpreta una madre pronta a tutto pur di riabbracciare la figlia. Jon Prescott, noto per The Holiday (2006), veste i panni del marito traditore, mentre Tonya Kay assume la parte della manipolatrice capace di orchestrare un insospettabile inganno familiare. La regia di Michael Feifer, abile nel costruire tensione con ritmi serrati, alterna momenti di dramma familiare ad altri più investigativi. Il montaggio dinamico contribuisce a mantenere alta la suspense.

La trama dle film Riavrò mia figlia?: marito e amante rapiscono la bimba appena nata

Riavrò mia figlia? si apre con Sarah Carter (Brianne Davis), al nono mese di gravidanza, felice per l’imminente nascita della sua prima figlia che guida sull’iconica Mulholland Drive quando un’auto la sperona violentemente, facendola precipitare giù per un dirupo. La donna viene così ricoverata d’urgenza e, in ospedale, partorisce Lily, ma al risveglio scopre che la bambina è scomparsa.

Il marito Travis (Jon Prescott) le comunica che insieme alla madre Virginia (Kathleen Quinlan) e all’amica Jessica (Tonya Kay), hanno preso la piccola portandola a Palm Springs, con l’intenzione di tenerla al sicuro. Presto Sarah capisce che si tratta di un rapimento, una congiura premeditata: Travis e Jessica, amante e mente calcolatrice, vogliono tenere la bambina, sfruttando il caos scatenato dall’incidente. Sarah però reagisce con forza: intraprende una caccia disperata per riavere Lily.

Mentre il marito appare sempre più graziato dal senso di colpa e dalla paura, travolto dalle richieste di Jessica, Sarah scoprire la verità. La tensione cresce fino all’incontro finale, dove Sarah affronta Jessica e conquista la verità con determinazione. Il racconto, pur mantenendo fiducia nella giustizia morale, spinge il finale verso un climax drammatico: Jessica crolla di fronte al rimorso, Travis deve scegliere da che parte stare, e Lily torna con la madre. Nonostante la ricomposizione familiare, il film lascia aperta una riflessione sul prezzo della fiducia e della cattiveria mascherata da affetto.

