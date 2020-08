Riavrò mia figlia?/ Su Rai 2 il film con Kathleen Quinlan (oggi, 13 agosto 2020)

Riavrò mia figlia? andrà in onda oggi, giovedì 13 agosto, in prima serata su Rai 2, alle 21.25. La pellicola di genere drammatico è stata girata nel 2018 e diretta da Miichael Feiffer e distribuita dalla Lifetime Movie Network. Tra i protagonisti principali ci sono Brianne Davis e Tonya Kay, personaggi centrali dell’opera e Kathleen Quinlan, Gabrielle Made, Alicia James. Il film è stato girato negli Stati Uniti con le musiche di Brandon Jarrett.

Riavrò mia figlia?, la trama del film

Riavrò mia figlia? vede protagonista Shara, una giovane donna incinta all’ottavo mese di gravidanza che mentre faceva una passeggiata in auto nella celebre strada americana di Mulholland Drive viene coinvolta in un incidente stradale. Sfortunatamente, con la sua auto Sarah viene spintonata all’interno di un fossato e l’impatto rischia di mettere in pericolo la sua vita e quella della piccola creatura che porta in grembo.

Arrivati i soccorsi, Sahra si prepara al parto indotto, al suo risveglio però della piccola non c’è più traccia. Non appena scopre che l’incidente è in realtà un piccolo tassello di un piano molto più grave architettato dall’amante del marito, si mette alla ricerca del suo bambino. il viaggio, la porterà fino a Las Vegas seguendo alcuni indizi sparsi lungo la strada che la riporterà alla piccola creatura a cui ha dato la vita. Riuscirà a trovare sua figlia?



