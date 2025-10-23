La Corte di appello di Ancona ha ribaltato una sentenza di assoluzione per violenza sessuale. Al centro c’è il presunto dissenso o consenso della vittima

Tutti i quotidiani hanno riportato (con soddisfazione) la notizia che la Corte di appello di Ancona ha riformato una sentenza del Tribunale di Macerata che, con una motivazione ritenuta criticabile, aveva assolto un 25enne per una violenza sessuale ai danni di una ragazza all’epoca dei fatti 17enne.

Dalle cronache si apprende che nel 2019 la minore ed una sua amica avevano accettato di uscire con due ragazzi sconosciuti per poi appartarsi in auto con uno di questi per scambiarsi effusioni amorose, ma poi il ragazzo sarebbe andato oltre, imponendole un rapporto completo. Da qui la denuncia ed il processo.

Il Tribunale pronunciò sentenza di assoluzione in quanto la ragazza, che nonostante la giovane età aveva avuto in passato rapporti, accettò: a) di recarsi in tarda serata in una un luogo isolato, b) di accomodarsi sul sedile posteriore, c) di scambiare effusioni senza opporre resistenza. La ragazza inoltre non chiamò aiuto, né tentò, pur potendolo fare, di uscire dalla macchina e fuggire. Non furono, inoltre, individuati segni di violenza specifica, se non ecchimosi sulla spalla.

La Corte di appello di Ancona ha ribalto la sentenza condannando l’imputato a tre anni carcere. Non sono state ancora depositate le motivazioni, ma l’accusa pubblica e privata hanno evidenziato che la giovane, pur accettando le effusioni, aveva manifestato la volontà di “non andare oltre” e, subito dopo i fatti, raccontò ad un’amica e ad un’insegnante della violenza subita e che l’imputato avrebbe dovuto fermarsi, dovendo percepire che lei quel rapporto non lo voleva.

Ed è proprio questo il punto che rende pretestuose e superflue non solo le manifestazioni pubbliche, ma anche le accuse di maschilismo rivolte dalle associazioni femministe e dai rappresentanti di alcuni partiti che hanno invocato una “legge sul consenso”.

Come già sostenuto per il femminicidio, anche per la violenza non serve approvare nessuna nuova legge. La giurisprudenza è infatti ormai concorde nel ritenere che il reato di violenza sussiste non solo quando la donna manifesta un dissenso, ma anche “in assenza del consenso (che deve esserci dall’inizio alla fine del rapporto), non espresso neppure in forma tacita dalla persona offesa”.

E il cuore di molti processi di violenza sta proprio in questo: approfondire e comprendere se la persona offesa manifestò un consenso, anche tacito, al rapporto, consenso che deve essere percepito senza equivoci dal partner.

Ritornando al caso concreto, il problema non è quindi culturale (come sostenuto da alcuni politici), o di concezione maschilista e patriarcale del rapporto uomo/donna (come sostenuto da altri), ma solamente di interpretazione delle prove assunte nel dibattimento.

Il Tribunale di Macerata, assolvendo l’imputato, aveva ritenuto che fosse stata raggiunta la prova che la giovane espresse un consenso, magari tacito, al rapporto o che comunque l’imputato, magari erroneamente, ma in buona fede, non percepì un dissenso.

La Corte di appello, invece, pronunciando sentenza di condanna, ha probabilmente (occorrerebbe leggere le motivazioni della sentenza che saranno depositate fra tre mesi) valutato diversamente le prove assunte nel giudizio, e ha ritenuto che non vi fu il consenso o addirittura vi fu dissenso volontariamente non percepito dall’imputato.

Occorrerà ora aspettare il verdetto della Cassazione, che appare essere tutt’altro che scontato.

