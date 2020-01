Ricardo Rodriguez al Napoli/ Calciomercato: accordo col Milan, rossoneri su Robinson

Ricardo Rodriguez è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il terzino sinistro di proprietà del Milan, da anni nazionale della Svizzera, cambierà a breve casacca approfittando della sessione di calciomercato invernale che volge ormai alla conclusione. Stando a quanto riferito poco fa dai colleghi de La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, partenopei e rossoneri hanno trovato l’intesa di massima per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club di via Aldo Rossi incasserà due milioni di euro subito, più altri eventuali cinque milioni al 30 giugno, nel caso in cui alla fine il Napoli optasse per la conferma. Ricardo Rodriguez è stato a lungo associato in numerose squadre durante il mercato di riparazione 2020, ed in particolare al club turco del Fenerbahce.

RICARDO RODRIGUEZ AL NAPOLI: ADDIO AL FENERBAHCE

Ad un certo punto il suo sbarco nella Superlig sembrava cosa fatta, ma evidentemente il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, si è messo di traverso, cogliendo la palla al balzo. Del resto Rodriguez è stato uno dei titolari fissi del Milan di Ringhio, e durante i 18 mesi circa di permanenza a Milanello del tecnico calabrese, l’ex Wolfsburg ha sempre trovato un posto da titolare sulla fascia sinistra. Di conseguenza è molto probabile che dopo il sì fra società, arrivi a breve anche quello fra giocatore e squadra azzurra. Nel corso della stagione attuale, il terzino elvetico classe 1997, ha disputato in totale solamente cinque partite, per poco più di 380 minuti giocati. A complicare i piani del giocatore ci ha pensato Theo Hernandez, sbarcato dal Real Madrid durante il mercato estivo e allo stato attuale delle cose, miglior giocatore di casa Milan. Con la cessione di Rodriguez il Diavolo si assicurerà un altro terzino, leggasi Antonee Robinson, nazionale Usa di proprietà del Wigan, che sbarcherà a Milanello in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro.

