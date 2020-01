Ricardo Rodriguez alla Lazio?/ Calciomercato, Napoli freddo: il Milan valuta offerte

Ricardo Rodriguez sempre più vicino all’addio al Milan. Il laterale difensivo non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione, prima con Marco Giampaolo e poi con Stefano Pioli, a gennaio potrebbe consumarsi la separazione con il Diavolo: Theo Hernandez è ormai un tassello inamovibile e, in vista degli Europei, lo svizzero vuole trovare continuità. Monitorato con grande interesse dal Napoli di Gennaro Gattuso, l’ex Wolfsburg è finito nel mirino di un altro club di Serie A: parliamo della Lazio, alla ricerca di un’alternativa per la fascia mancina. Secondo quanto riporta Tuttosport, Rodriguez sarebbe stato proposto alla dirigenza biancoceleste, ma per il momento non è stata formalizzata alcuna offerta.

Il classe 1992 ha raccolto appena 387’ in Serie A con la formazione meneghina, troppo poco per un calciatore della sua caratura. Non è da escludere che Ricardo Rodriguez decida di scegliere un altro campionato per mettere in mostra le sue qualità: Pianeta Milan spiega che il Fenerbahce ha avviato i contatti con la dirigenza milanista per parlare del trasferimento del terzino a Istanbul. Il portale evidenzia che il club turco ha fatto un’offerta per averlo a titolo temporaneo, proposta rispedita al mittente da Zvonimir Boban e Paolo Maldini. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore…

