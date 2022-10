Ricarica inversa iPhone/ Brevetto Apple: come caricare 2 device contemporaneamente

La ricarica inversa degli iPhone è una delle funzionalità più attese dagli utenti fan della mela morsicata. Il motivo è semplice, questa caratteristica consentirà ai melafonini di poter condividere la ricarica wireless in modo contemporaneo.

In realtà lo share wireless esiste già nei modelli Android da un po’ di tempo, anche se Apple parla da altrettanti anni di voler implementare questa funzionalità anche sui suoi dispositivi mobili. Ma sarà realmente possibile? Spunta in rete un brevetto che ce lo fa pensare.

Apple ha rilasciato un brevetto in cui si legge la descrizione di quello che sarà la ricarica inversa dell’iPhone. L’obiettivo è quello di condividere la ricarica tra i due devie Apple, potendolo fare contemporaneamente.

Se lo si desidera, alcuni dei dispositivi in un sistema di alimentazione wireless possono avere sia la capacità di trasmettere segnali wireless che di ricevere segnali wireless. Un telefono cellulare o un altro dispositivo elettronico portatile può, ad esempio, avere una bobina che può essere utilizzata per ricevere segnali di alimentazione wireless da un disco di ricarica o da un altro dispositivo di trasmissione wireless e che può anche essere utilizzata per trasmettere l’alimentazione wireless a un altro dispositivo di alimentazione wireless (ad esempio, un altro telefono cellulare).

