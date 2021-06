Ricatto ad alta quota/ Su Rai 2 il film con Dina Meyer (oggi, 2 giugno 2021)

Ricatto ad alta quota va in onda oggi, 2 giugno, alle ore 15:40 su Rai 2. Si tratta di un’opera che appartiene ai generi thriller e azione. Questo film è stato diretto da Nadeem Soumah. Tale pellicola si può definire una completa creazione del regista che ha curato anche sceneggiatura e fotografia.

Il film ha debuttato nell’anno 2016 e viene definita una produzione televisiva messa in commercio da Lifetime Movie Network. All’interno del cast del film ci sono svariati attori come Dina Meyer, Victoria Pratt, Brent McCoy, Justin Johnson Cortez e Nick Baillie. Le musiche del film sono state realizzate dal compositore Kurt Oldman.

Ricatto ad alta quota, Trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Ricatto ad alta quota. Sarah Plummer è un dedicato agente dell’FBI. Sarah come donna indipendente e forte si impegna per portare la sicurezza nel proprio paese. Riesce sempre a svolgere con passione il proprio dovere e pensa sempre di aiutare il prossimo. Inoltre, Sarah si impegna anche come madre e moglie e tiene alla propria famiglia. Tuttavia, un giorno sembra proprio che il destino si sia messo contro di lei. Mentre è in volo verso Washington, per svolgere il proprio lavoro e assicurare che un senatore risponda delle proprie accuse, Sarah riceve un messaggio particolare da una donna seduta di fianco a lei.

A parlare è Michelle, una donna che sembra avere le sembianze del prototipo ideale di Femme Fatale. In poco tempo, Sarah capisce di star avendo a che fare con una persona che non si fa scrupoli di alcun genere. Per questa ragione, propone di sistemare la faccenda in tempo breve. Tuttavia, le cose iniziano a peggiorare quando Michelle rivela a Sarah che la sua famiglia è stata rapita e viene tenuta in ostaggio; tutto questo mentre l’agente dell’FBI è a bordo di un volo ad alta quota. A quel punto, Sarah dovrà farsi coraggio cercando di riuscire a salvare i propri familiari. Sarà in grado di farlo o metterà a rischio la sicurezza nazionale? La donna dovrà fronteggiare le conseguenze delle proprie azioni ma alla fine con la giusta dose di coraggio riuscirà a fare la cosa giusta.

