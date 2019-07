Ricatto ad alta quota/ Su Rai 2 il film con Dina Meyer (oggi, 25 luglio 2019)

Il film Ricatto ad alta quota è la scelta di Rai 2 per la sua prima serata di oggi, giovedì 25 luglio 2019. Andrà in onda dalle 21.20 ed è diretta da Nadeem Soumah, mentre il genere è azione e thriller. In primo piano Dina Meyer, che conosceremo grazie al ruolo di Sarah Plummer, la protagonista. Al suo fianco artisti del calibro di Justin Johnson, Victoria Pratt, Nick Baillie, Kevin Interdonato, Brent A McCoy, Cole Carter e Lorynn York per i ruoli minori. Il titolo originale scelto dalla casa di produzione americana è Turbolence, ma è possibile anche trovare la pellicola all’interno del palinsesto con il titolo Flight 192. Tiepido invece il riscontro dei telespettatori, almeno per quanto riguarda le recensioni degli utenti di iMDB: il voto è di 5.3 su 10 totali.

Ricatto ad alta quota, la trama del film

La trama del film Ricatto ad alta quota si concentra sull’agente federale al soldo dell’FBI Sarah Plummer e sulla sua determinazione nel voler arrestare un Senatore di Washington. La donna infatti è in possesso di uno scottante filmato che potrebbe mettere sotto scacco il politico, sospettato di aver ucciso una donna durante un incontro passionale. In base alle indagini, Sarah scoprirà che il Senatore ha incontrato la vittima in un bar e le ha fatto delle pesanti avance, nonostante fosse sposato. Durante l’incontro fatale, Johnson perde la testa a causa delle risate della sconosciuta, che lo deride per i suoi modi discutibili. Portato a termine il delitto, il Senatore si sentirà con le spalle coperte in quanto nessun testimone potrebbe confermare con certezza la sua responsabilità. Non sa però che le telecamere presenti sulla scena del crimine hanno ripreso tutto e che rischia grosso. Johnson tuttavia non demorde: userà i suoi agganci politici per sfidare l’agenzia federale, pronto a spendere qualsiasi cifra pur di non finire in prigione. Grazie ai ricchi fondi, sceglierà di assoldare un gruppo di mercenari per riuscire ad impossessarsi del filmato della sicurezza, affidato nel frattempo a Sarah perché lo trasporti a Washington in previsione del processo. La vita della protagonista è in pericolo e non solo: anche i suoi familiari rischiano di diventare delle nuove vittime di Johnson, se solo oserà sfidarlo. Johnson infatti cercherà di metterle i bastoni fra le ruote anche mentre si trova in volo, grazie ad una donna che ha pagato per fare un ultimo tentativo. Sarah dovrà quindi proteggere non solo se stessa e le prove contro il Senatore, ma pensare anche ai passeggeri presenti e salvare al tempo stesso la sua famiglia da una morte certa.

