Ricatto ad alta quota/ Video, su Rai 2 il film con Dina Meyer (oggi, 30 giugno 2019)

Ricatto ad alta quota va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi 30 giugno 2019 a partire dalle ore 21:05. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2016 dalla casa cinematografica Formula Features con la regia di Nadeem Soumah A quale c’è anche occupata della stesura del soggetto e della sceneggiatura oltre che ha curato anche la fotografia. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Kurt Oldman mentre nel cast sono presenti Dina Meyer, Victoria Pratt, Brent McCoy, Justin Johnson Cortez e Nick Baillie.

Ricatto ad alta quota, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama del film Ricatto ad alta quota. Un senatore degli Stati Uniti d’America una sera qualunque entra all’interno di un bar per bere un drink e s’imbatte in una bellissima donna. Nonostante sia sposato il senatore decide di farle delle avance piuttosto mirate evidenziando la ferma volontà di trascorrere una notte di passione insieme a lei. La reazione della donna tuttavia non è delle migliori arrivando addirittura a deridere il senatore il quale si lascia prendere da un eccesso di rabbia arrivando addirittura ad uccidere la stessa donna. Nonostante nelle vicinanze non vi fossero testimoni in grado di evidenziare quanto successo, la vicenda metterà a rischio non solo la sua carriera politica ma anche la sua libertà in quanto la scena viene ripresa da alcune telecamere presenti nelle vicinanze del locale. Le immagini di quanto accaduto arrivano nelle mani dell’ FBI il che mette in essere un processo ai danni dello stesso Senatore che evidentemente non sembra dargli possibilità di uscirne pulito. L’uomo tuttavia facendo leva sul grande potere politico di cui dispone e soprattutto sul quantitativo di denaro presente sul proprio conto corrente decide di ingaggiare una serie di mercenari che avranno quale principale obiettivo quello di mettere le mani sul video e cancellarlo definitivamente in maniera tale che non vi siano prove della sua colpevolezza. Durante un volo di linea una donna che lavora per la FBI viene avvicinata da uno strano signore il quale la informa come la sua famiglia sia stata fatta ostaggio per cui l’unico modo di riabbracciarlo senza conseguenza sarà quello di collaborare con lo stesso senatore ed in particolar modo entrando nel database dell’FBI e quindi cancellando in maniera definitiva il video incriminato. A questo punto alla donna non rimane che obbedire agli ordini anche se nel proprio inconscio vorrebbe fare in modo di farla pagare cara allo stesso Senatore. Toccherà quindi a lei scegliere tra la propria famiglia mettendone a rischio la vita di tutti i membri oppure alla giustizia. Cosa sceglierà?

