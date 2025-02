Ricatto d’amore, film su Rai 1 con Sandra Bullock

Mercoledì 26 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, la commedia romantica dal titolo Ricatto d’amore. Si tratta di una produzione statunitense del 2009 diretta dalla regista Anne Fletcher, che aveva esordito dietro la macchina da presa 3 anni prima con il film di successo Step up. Le musiche hanno invece la firma di Aaron Zigman, compositore e cantautore statunitense che ha collaborato in diverse occasioni con Fletcher, a partire proprio da Step up.

I due protagonisti hanno il volto di Sandra Bullock, vincitrice di un Premio Oscar e un Golden Globe per The Blind Side, e Ryan Reynolds, diventato famoso in tutto il mondo grazie al personaggio di Deadpool. Nel cast di Ricatto d’amore anche: Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Betty White, Denis O’Hare e Malin Åkerman.

La trama del film Ricatto d’amore: una cinica redattrice che cade nel tranello da lei stessa congegnato

Ricatto d’amore racconta la storia di Margareth Tate, una donna tanto ambiziosa e indipendente quanto cinica, che lascia la sua vita in Canada per iniziare una nuova fase della sua carriera. Un giorno la sua corsa ad una posizione di rilievo rischia di essere interrotta a causa di un problema burocratico: il visto è scaduto. Per evitare di dover lasciare il Paese, Margareth utilizza un piccolo espediente, ovvero finge di avere una relazione con il suo assistente, Andrew, che in cambio spera che il suo superiore pubblichi il suo primo romanzo.

Per convincere l’ufficio immigrazione e tutti i loro conoscenti che la relazione è reale, la “coppia” parte per un weekend in Alaska con la famiglia del ragazzo e, giunta sul posto, Margareth scopre che Andrew in realtà appartiene ad una famiglia facoltosa e che ha rinunciato alla sua fortuna per realizzare il suo sogno di diventare redattore.

Giorno dopo giorno Margareth stringe uno splendido legame con tutta la famiglia del suo assistente e si rende conto che continuare con quell’inganno non farebbe altro che rovinargli la vita. Proprio quando sta per rinunciare alla loro finta relazione e, di conseguenza, alla cittadinanza americana, Cupido scocca la sua freccia…