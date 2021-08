Ricatto d’amore, Rai 1/ Trama e curiosità del film con Sandra Bullock e Ryan Reynolds

Ricatto d’amore: le curiosità del film di Rai 1 diretto da Anne Fletcher

Ricatto d’amore è il film in onda oggi, martedì 10 agosto, in prima serata su Rai 1, per il ciclo “La stagione dell’amore”. Protagonisti della pellicola diretta da Anne Fletcher sono Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen e Betty White. La presenza di Sandra Bullock e Ryan Reynolds garantisce il successo di una commedia senza tempo e che strappa sorrisi nonostante sia stata già vista. Sandra Bullock, con il personaggio di Margareth, è stata candidata ai Golden Globe 2010 nella categoria “Miglior attrice in un film commedia o musicale”. Nel film, l’attrice sfoggia tutta la sua vena ironica accompagnata da un mix di eleganza e sensualità. Il film, nonostante sia stato ambientato in Alaska, è stato girato nel Massachusetts, mentre le scene ambientate nella casa editrice che si trova a New York sono state davvero girate nella Grande Mela.

Ocean’s 8, Canale 5/ "Un cast stellare tinge la saga di rosa"

La trama del film Ricatto d’amore

Margareth Tate è una donna giovane, indipendente che, dopo aver lasciato il Canada per lavorare come editor a New York, improvvisamente, rischia di vedere la propria carriera frantumarsi per la scadenza del visto. Costretta a lasciare gli Stati Uniti, per restare a New York, improvvisa un finto fidanzamento con il suo assistente Andrew Paxton. Per evitare di essere denunciata dagli agenti d’immigrazione e convincere tutti che la storia d’amore con Andrew è vera, Margareth lo segue in Alaska per un weekend in famiglia. L’editor, così, scopre che Andrew appartiene ad una ricca famiglia e che ha lasciato tutto per realizzare il sogno di diventare un editor. Durante i giorni che trascorre con la famiglia del suo assistente, Margareth si rende conto di non poter rovinare la vita ad Andrew e decide di realizzare al suo piano per ottenere la cittadinanza. L’amore, però, è già nato tra Margareth ed Andrew. Quest’ultimo, così, si dichiara per sposare davvero Margareth.

LEGGI ANCHE:

Speed/ Su Rete 4 il film con Sandra Bullock e Keanu Reeves (oggi, 7 luglio 2020)RICATTO D'AMORE/ Video, Mary Steenburgen nel cast del film di Rai1

© RIPRODUZIONE RISERVATA