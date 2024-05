Riccardino Schicchi, chi è il figlio di Eva Henger/ In passato è stato arrestato per droga

Eva Henger, chi è il figlio Riccardino Schicchi: è nato dal matrimonio con Riccardo

Dall’amore tra Eva Henger e Riccardo Schicchi nel 1994 è nato Riccardino Schicchi. Il figlio d’arte non è mai stato particolarmente sotto i riflettori. Eva Henger sposò l’imprenditore Riccardo Schicchi nel 1994 e dal loro matrimonio nacque il secondogenito Riccardino. Il suo nome finì al centro della cronaca qualche anno fa, quando Eva e Mercedesz ricordarono l’arresto per droga del giovane ragazzo, ai tempi ancora ancora minorenne.

Riccardino si è fatto vedere in televisione molto raramente. Ha deciso di metterci la faccia qualche anno fa a Domenica Live, per denunciare i comportamenti dell’ex fidanzato di sua sorella in televisione e chiedere a lei, supplicandola, di tornare a casa e dare ascolto ai suoi affetti, alla sua famiglia. A parte questo, sono poche le informazioni a disposizione su di lui, poiché da sempre estremamente riservato e attento a proteggere la propria vita privata. Riccardo Schicchi Jr è il primo e unico figlio biologico del regista hard Riccardo Schicchi, primo marito della Henger.

Eva Henger tornata al cinema con la figlia Mercedesz

Mentre Riccardino Schicchi continua a vivere il più lontano possibile dai riflettori, Eva Henger lo scorso anno ha annunciato il suo ritorno al cinema nella pellicola “Tic Toc”, diretta dal regista Davide Scovazzo e prodotta da Massimiliano Caroletti e Giuseppe Lisco. Nel cast anche altri apprezzati attori come Umberto Smaila, Maurizio Mattioli, Fausto Leali, Sergio Vastano, Donatella Pompadour, Claudia Letizia, Emanuela Tittocchia, Paola Caruso e Himorta

Eva Henger ha rivelato che la figlia Mercedesz non ha recitato in questo lungometraggio, ma “già posso dirvi che ci sarà un sequel e che lei ci sarà. Per il momento, Mercedesz è impegnata con la tv. La vedrete tra non molto con dei progetti che non possiamo ancora rivelare, ma che vi faranno piacere”. Nel corso di una intervista concessa a Novella 2000 Eva Henger ha parlato di sua madre Emilne, la nonna di Riccardino Schicchi che è afflitta da una malattia. “Purtroppo è così. Mia madre è malata di cancro e ha metastasi in tutto il corpo. Adesso mi trovo in Ungheria da lei per starle accanto. Mia mamma ha bisogno di sostegno. Sta assumendo antidolorifici molto forti e cerotti per attenuare la sofferenza. Non è un bel momento per nessuno di noi”.

