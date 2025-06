Proseguono le ricerche di Riccardo Branchini il ragazzo scomparso nel nulla dal 13 ottobre, dall'analisi dei dispositivi emerge una nuova pista

Riccardo Branchini, il ragazzo di 19 anni che risulta scomparso nel nulla da ottobre scorso, potrebbe essere ancora vivo e trovarsi all’estero. Le nuove ipotesi, formulate dall’avvocato della famiglia, ospite della trasmissione Chi L’Ha Visto? emergono dall’analisi dei dispositivi elettronici, computer e smartphone, nei quali sono state trovate in particolare ricerche su come viaggiare e spostarsi fuori dall’Italia, con informazioni su autobus, treni e altri mezzi di trasporto, fatte poco prima dell’allontanamento.

Aggiungendo questa nuova pista alle segnalazioni e alle tracce che sono arrivate da tutta Italia e dalla Svizzera, si riaccende la speranza di poterlo ritrovare. La madre di Riccardo Branchini ha lanciato un appello a chiunque possa essere utile per le indagini di collaborare, e continua ad avere il timore che suo figlio possa essere in pericolo perché potrebbe essersi fidato delle persone sbagliate, forse cadendo in una trappola e questo potrebbe spiegare anche il tentativo di depistaggio, per far credere ad un suicidio lasciando tutti gli effetti personali e l’auto vicino alla diga del Furlo, nella quale però non c’è traccia del corpo.

La madre di Riccardo Branchini: “Mio figlio è ancora vivo ma potrebbe essere in pericolo”

La scomparsa di Riccardo Branchini, il 19enne che si è allontanato da Acqualagna oltre 6 mesi fa, aveva fatto scattare un’inchiesta della procura di Urbino per istigazione al suicidio. Gli investigatori si erano infatti concentrati sull’ultima traccia lasciata dal ragazzo, la macchina parcheggiata vicino alla centrale elettrica della diga del Furlo, nella quale aveva lasciato tutti gli effetti personali compreso il portafoglio ed il cellulare, ed avevano effettuato ricerche sul posto senza però trovare nulla di rilevante.

Dall’analisi del computer e del telefono di Riccardo Branchini, terminata nei giorni scorsi però è emersa una nuova possibile pista, quella dell’allontanamento volontario o con l’aiuto di altre persone, che si aggiunge agli elementi emersi dall’esame dei social, che facevano pensare proprio a quest’ultima ipotesi. Riccardo infatti, aveva fatto numerose ricerche su raggiungere alcune città italiane ed europee e sugli spostamenti con i mezzi, ma come sottolinea la madre, potrebbe essere in pericolo, anche perché se fosse davvero all’estero bisognerebbe capire in che condizioni sta vivendo, visto che non ha portato con sè nè i documenti nè i soldi.