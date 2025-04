La famiglia di Riccardo Branchini continua a non darsi pace per la scomparsa del ragazzo di Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino. Nei giorni scorsi il padre ha scritto un messaggio, ora tramite “Chi l’ha visto?” è la madre a lanciare un appello. Non si hanno notizie del ragazzo dal 12 ottobre scorso: la sua auto è stata ritrovata vicino alla diga del Furlo. Il giovane, che stava facendo uno stage di informatica, si è allontanato per paura di qualcosa o qualcuno o è stato attirato da qualcuno via web?

Andrea Prospero/ Emergenza ossicodone, a Chi l'ha visto? la testimonianza di una mamma...

Qualche giorno fa ha compiuto 20 anni, ma non ha potuto festeggiare il compleanno con la sua famiglia, che gli ha dedicato un auguro speciale e di speranza, quella di riabbracciarlo. Il papà Tommaso Branchini gli ha dedicato un messaggio, affidato al Resto del Carlino, coltivando l’auspicio che possa arrivargli in qualche modo. Il messaggio che si è concluso con i nomi di tutti i familiari che non vedono l’ora di ritrovarlo, dai nonni ai fratelli, senza dimenticare gli zii.

Omicidio Liliana Resinovich/ Il fratello Sergio: "Indagateci tutti, anche i parenti di Sebastiano Visintin"

GLI APPELLI DELLA FAMIGLIA DI RICCARDO BRANCHINI

Le ricerche di Riccardo Branchini erano cominciate il giorno dopo la scomparsa, dopo l’allarme lanciato dalla mamma che aveva provato a contattarlo. Poi ci fu il ritrovamento del veicolo vicino la diga. Ci sono state ricerche e appelli, sul caso ha acceso i riflettori anche il programma “Chi l’ha visto?“, che torna oggi a occuparsene.

Finora non sono emerse novità, ma la famiglia di Riccardo Branchini continua a sperare di ritrovarlo. Basterebbe anche un segnale sul fatto che sia vivo, qualcosa che possa favorire le ricerche e risolvere questo mistero che sta straziando la sua famiglia.

Chi è Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli/ La relazione con Dassilva e le accuse di favoreggiamento

LE IPOTESI SULLA SCOMPARSA

Secondo i genitori, potrebbe essere partito verso Olanda o Irlanda. Per le forze dell’ordine si sarebbe allontanato in maniera autonoma e volontaria. Uno degli ultimi avvistamenti di Riccardo Branchini è accaduto a Melide: una donna ha riferito di aver offerto un passaggio a un ragazzo che somiglia al giovane. Pare fosse diretto a Lugano.