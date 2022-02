Riccardo Carnevalini, chi è il marito Martina Pigliapoco/ Sposati dal 2019, ma vivono lontani

Chi è Riccardo Carnevalini

Riccardo Carnevalini è il marito di Martina Pigliapoco, la carabiniera balzata agli onori della cronaca per avere salvato una mamma da un tentativo di suicidio su un ponte tibetano a Perarolo, in Veneto: l’esponente dell’Arma sarà ospite alla terza serata del Festival di Sanremo 2022. Il suo racconto della vicenda con la fotografia delle due donne sedute sulla strada ha fatto infatti il giro del web, tanto che le è stato conferito anche il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

In questi mesi di notorietà la ventiseienne di origini marchigiane, in più occasioni, si è raccontata tra carriera e vita privata. Si è sposata dal 2019 (dopo sei anni di fidanzamento), ma per il momento vive lontano dal marito. Martina Pigliapoco, infatti, ha trovato occupazione presso una Caserma nel Bellunese, mentre Riccardo Carnevalini è rimasto nelle Marche, loro terra di origine, dove lavora per la Recaplast. “Non posso lasciare la ditta di famiglia, ma non voglio nemmeno condizionare la carriera di mia moglie, essere carabiniere è da sempre il suo sogno. Vederci tre, quattro giorni al mese è difficile, speriamo che possa riavvicinarsi, nel frattempo è importante che lei sia serena e gratificata”, ha raccontato qualche mese fa al Corriere Adriatico.

Riccardo Carnevalini, marito Martina Pigliapoco: il racconto del gesto eroico

Riccardo Carnevalini, marito di Martina Pigliapoco, è stato tra i primi ad ascoltare il racconto della carabiniera in merito al gesto eroico compiuto sul ponte tibetano a Perarolo, in Veneto, quando ha salvato una donna che voleva tentare il suicidio. “Sapevo che lunedì faceva il turno di mattina e quando lavora cerco di non disturbarla, poi alle 16 mi ha scritto un messaggio dicendo che era avvenuta una cosa incredibile, che per oltre tre ore aveva cercato di convincere una mamma a non buttarsi da un ponte”, ha raccontato al Corriere Adriatico.

“Siamo riusciti a parlare al telefono solo la sera e a quel punto ho realizzato quanto quel gesto eroico fosse grande, che va al di là del suo lavoro, che ha un fattore straordinario di umanità e al contempo lucidità”, ha aggiunto. Non può che essere dunque fiero di sua moglie.



