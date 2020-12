Riccardo Chailly, chi è?/ Direttore musicale dirigerà la Scala a porte chiuse

Riccardo Chailly, chi è? Il Direttore musicale che oggi dirigerà la Scala a porte chiuse

Toccherà proprio al direttore musicale del Teatro alla Scala Riccardo Chailly dirigere oggi pomeriggio un evento importante A riveder le stelle, un’anomala prima a La Scala a porte chiude. Con Milly Carlucci e Bruno Vespa, andranno in onda tre ore di spettacolo in cui il direttore e la sua orchestra “rimarranno sospesi” perché senza il feedback del pubblico assente in sala. Lo stesso direttore ha spiegato le difficoltà di questo periodo e di quanto è stato complicato mettere insieme gli artisti sul palco tenendo lontani i membri dell’orchestra ma anche quelli del coro, un vero e proprio trauma se si pensa che i musicisti devono suonare insieme e sentire l’altro. Lo stesso maestro raccontando l’evento al Corriere.it tra difficoltà e sconvolgimenti, alla fine ha parlato anche delle conseguenze del Covid sulla musica: “Mi auguro che tutto ritorni come prima, ma con la consapevolezza che ciò sarà un privilegio. L’avanzamento tecnologico sia solo un accrescimento. La presenza è imprescindibile. Questo in corso è solo un adattamento che si sta trasformando in un incubo”.

Riccardo Chailly, chi è? Gli studi, il lavoro e la vita privata del direttore

Ma chi è Riccardo Chailly? Nato a Milano, classe 1953, la musica la sente scorrere nella vita: il padre era il compositore Luciano Chailly e la sorella è arpista e compositrice. Ha studiato ai Conservatori di Perugia, Roma e Milano e poi direzione d’orchestra a Siena con Franco Ferrara. All’età di 20 anni è già assistere di Claudio Abbado al Teatro alla Scala di Milano e nel 1974 esordisce come direttore a Chicago con Madama Butterfly e quattro anni dopo fa lo stesso alla Scala. Da lì in poi ha diretto i teatri più prestigiosi al mondo dal Metropolitan Opera di New York al Royal Opera House di Londra e Bavarian State Opera di Monaco di Baviera. Dal 2015 sostituisce Daniel Barenboim nel ruolo di direttore musicale al Teatro alla Scala. E la vita privata? Nel 1974 ha sposato la violinista argentina Anahi Carfi e dopo la seconda moglie Gabriella Terragni. Ha una figlia di nome Luana.

