Si è sentito male Riccardo Chailly, il direttore dell'orchestra de La Scala: interrotta la seconda di Lady Macbeth, ecco cosa è successo

Ha avuto un malore Riccardo Chailly, il direttore d’orchestra de La Scala. Dopo la prima dello scorso 7 dicembre 2025, appuntamento classico che apre la stagione del noto teatro meneghino, alla seconda esibizione le cose non sono andate come previsto. Se infatti la prima rappresentazione di Lady Macbeth si è chiusa con ben undici minuti di applausi, durante la seconda andata in scena ieri sera, mercoledì 10 dicembre 2025, lo spettacolo è stato interrotto a causa di un problema fisico dello stesso Chailly.

Sciopero generale 12 dicembre 2025/ Mezzi pubblici, autostrade, porti e taxi: chi si ferma e gli orari

Mentre stava dirigendo l’opera, il direttore d’orchestra si è sentito male e non ha potuto più proseguire. Momenti di tensione a La Scala, visto che sono intervenuti gli uomini del 118, che, dopo aver preso in carico lo stesso direttore, lo hanno caricato su un’ambulanza e portato presso il Monzino di Milano, il noto quanto prestigioso centro cardiologico del capoluogo lombardo, specializzato nella cura del cuore.

Famiglia nel bosco/ Sindaco di Palmoli: “Le attività particolari di Catherine potrebbe pesare...”

RICCARDO CHAILLY, COSA E’ SUCCESSO IERI SERA

Riccardo Chailly, come ricorda il Corriere della Sera, ha 72 anni e ha deciso che quella del 2025-2026 sarà la sua ultima stagione come direttore teatrale della sua carriera, anche se in futuro proseguirà i suoi numerosi progetti, a cominciare dalla direzione del prestigioso Festival di Lucerna fino al 2028.

Non è ben chiaro cosa abbia avuto, ma secondo quanto emerso sembra che già alla prima interruzione il direttore avesse mostrato dei segni di stanchezza; di conseguenza la pausa si era protratta qualche minuto in più del previsto, con mormorio della gente. Evidentemente vi era già qualcosa che non andava e alla fine Chailly non ce l’ha fatta più ed è stato costretto a interrompersi.



Liliana Resinovich/ Sterpin, Jasmine e i famigliari: “Basta bufale e bugie, vogliamo un processo”

RICCARDO CHAILLY E I SUOI PROBLEMI DI SALUTE DEGLI ULTIMI ANNI

Il quotidiano di via Solferino ha sottolineato che il direttore soffre da tempo di un problema cardiaco che comunque lo stesso tiene controllato, ma dopo aver ripreso la direzione di Lady Macbeth, in occasione del secondo intervallo ha deciso di interrompersi, non essendo più nelle condizioni fisiche adeguate. Inizialmente si era pensato di far terminare l’opera a un’altra figura, leggasi quella del mastro suggeritore, ma alla fine si è deciso per la cancellazione, così come comunicato da Paolo Gavazzeni (il coordinatore artistico del Teatro alla Scala) al pubblico presente in sala, salendo sul palco. Come detto sopra, nel frattempo erano stati chiamati gli uomini del soccorso che hanno appunto prestato le prime cure a Chailly, per poi portarlo in ospedale.

Si tratta del secondo episodio fisico per il direttore de La Scala dopo quanto avvenuto a febbraio, quando aveva deciso di non prendere parte alla tournée della Filarmonica, mentre nel 2023 aveva subito un altro malore ed era stato costretto a rinunciare al concerto di apertura del Festival di Lucerna. Chailly, nonostante il cognome “straniero”, è italianissimo, nato a Milano, ed è direttore d’orchestra de La Scala dal 2015, mentre dall’anno successivo, 2016, dirige il Festival di Lucerna.