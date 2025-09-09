Riccardo Cocciante, chi è il cantautore italiano nato a Saigon? Diviso tra Italia e Francia, ha ottenuto un successo straordinario in entrambi i Paesi

La vita di Riccardo Cocciante sembra uscita da un film. Nato a Saigon ma cresciuto a Roma con una identità francese, per merito della mamma originaria appunto della Francia, Riccardo si è formato artisticamente in Italia ma è sempre stato legato alle sue radici. La sua carriera è iniziata da giovanissimo con il complesso dei Nations, che suonava nei locali romani. Il suo talento non è passato inosservato tanto che ben presto ha firmato il suo primo contratto, esordendo con un 45 giri in inglese che non ha però ottenuto il risultato sperato.

È stato solamente con il passaggio ai testi in italiano che Cocciante ha cominciato a crearsi un nome. I primi successi discografici sono arrivati per l’artista nel 1974: è stata la canzone “Bella senz’anima” e l’album “Anima” a farlo conoscere ai più, suggellando il suo grande talento. Tra i brani di quell’album più amati anche “Quando finisce un amore” e “Il mio modo di vivere”. Negli anni, Riccardo Cocciante ha pubblicato ben 25 album, vincendo anche il Festival di Sanremo nel 1991 con “Se stiamo insieme”.

Chi è Riccardo Cocciante: il successo con Notre Dame de Paris

Non solo musica in senso stretto nella vita di Riccardo Cocciante, che nel 1998 ha portato in scena in Francia la rielaborazione dell’opera Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, siglando di fatto un successo a vita. Le musiche di Riccardo Cocciante, infatti, hanno ottenuto un successo straordinario, tanto che ancora oggi la sua Notre-Dame de Paris è una delle rappresentazioni più amate di sempre. Uno spettacolo che è stato portato in giro per il mondo, ottenendo ovunque applausi e riscontri ottimi: e pensare che inizialmente Cocciante aveva pensato di rifiutare, convinto poi solamente dalla moglie.

Negli ultimi anni Cocciante si è fatto vedere anche in tv: nel 2013 è stato coach di The Voice of Italy insieme a Noemi, Piero Pelù e Raffaella Carrà.