Riccardo Cocciante, chi è: dagli esordi al successo

Riccardo Cocciante, nato a Saigon nel 1946, ha il papà italiano e la mamma francese. Da quando aveva undici anni si è trasferito a Roma, formandosi in un liceo francese. La passione per la musica è sempre stata nella sua vita, tanto che molto giovane ha cominciato a esibirsi nei locali romani con il suo gruppo, i “Nations”, con un repertorio di testi in inglese. Dopo aver inciso il primo 45 dischi, ha conosciuto autori importanti che lo hanno convinto a passare a testi in italiano. I primi grandi successi sono arrivati a metà anni Settanta: la canzone che più di tutte ha ottenuto popolarità è Bella Senz’anima, con la quale ha avuto modo di farsi conoscere come autore e artista.

Negli anni Ottanta ha iniziato un sodalizio importante con Mogol, che ha scritto per lui tantissimi testi dei suoi album più premiati e più venduti. Sul finire degli anni Novanta, Riccardo Cocciante ha debuttato anche in teatro con numerosi testi e musiche. Per quanto riguarda le esperienze televisive, invece, nel 2013 Riccardo Cocciante è stato uno dei coach di The Voice of Italy insieme ad altri colleghi come Piero Pelù, Raffaella Carrà e Noemi.

Riccardo Cocciante, chi è: “Buono ma non sempre in senso buono”

Riccardo Cocciante è sempre stata una personalità particolare nel mondo della musica e dello spettacolo. Si è definito “speciale, ma non sempre in senso buono”. Ancora, parlando del suo carattere, ha rivelato: “A me piace isolarmi, questa è la mia unicità. Sono andato a vivere in Irlanda, dove trovo spazi per riflettere e stare con me stesso”.