Riccardo Cocciante chi è, vita privata/ Notre Dame e le canzoni indimenticabili

Riccardo Cocciante sarà uno dei tanti protagonisti del concertone del primo maggio a Roma da piazza San Giovanni in Laterano affidato alla conduzione di Ambra Angiolini che è al centro dei rumors per la sua possibile partecipazione come giudice alla prossima edizione di X Factor.

Riccardo Cocciante è nato in Vitnam il 20 febbraio 1946 ma è cresciuto a Roma. Il successo musicale è arrivato nella seconda metà degli anni ’70 con l’album Concerto per Margerita che ha ottenuto molto successo anche fuori dall’Italia. Nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato 18 album in studio dai quali sono stati tratti 23 singoli.

Mobrici, ex leader dei Canova/ Venditti e De Gregori, artisti che lo hanno ispirato: "Roma grande per loro"

Riccardo Cocciante, l’amore per sua moglie Catherine Boutet

Riccardo Cocciante è sposato con Catherine Boutet, ex funzionaria di una casa discografica francese e manager del cantautore, dal 1983. La coppia ha avuto un figlio nato a settembre del 1990, David Cocciante che al momento vive negli Stati Uniti e lavora come grafico musicale.

Mille, Concerto Primo Maggio/ Chi è? Da Zecchino d'Oro a X Factor: carriera single dopo i Moseek

Riccardo Cocciante e Catherine Boutet si sono conosciuti per pura casualità a Roma, come ha dichiarato il cantante stesso durante un’intervista al Corriere della Sera: “Cathy faceva l’attrice ed era in partenza per gli Stati Uniti dove era attesa in una scuola di New York. Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare sua sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me. Nel 2022 celebriamo 50 anni di lavoro assieme e non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me”.

LEGGI ANCHE:

Mira Qui, Concerto 1 Maggio/ Chi è? Elogi a X Factor e vittoria 1MNEXT "Non ci credo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA