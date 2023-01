Riccardo Cocciante, Concerto per la Pace/ “Vi dico il segreto del successo…”

Riccardo Cocciante tra gli ospiti del Concerto per la Pace

C’è anche Riccardo Cocciante tra i grandi ospiti del Concerto per la pace, in onda questa sera domenica 1 gennaio su Canale 5. Il celebre compositore è pronto ad impreziosire la scaletta musicale con il suo talento e la sua eleganza artistica. Schietto e sincero, legato ai suoi grandi capolavori segnati in carriera, come le musiche straordinarie per il musical Notre dame de Paris. Eppure in una bella intervista rilasciata a Leggo, il celebre compositore ha sottolineato l’importanza di non ripetersi mai.

Catherine Boutet, moglie Riccardo Cocciante/ "Il nostro incontro frutto del caso"

“Non sono uno che dà consigli ma se proprio me li si chiede, per un giovane alle prime armi, forse questi sono i fondamentali dell’essere artista, del mestiere. Attenzione: non del successo. Il successo non si cerca, nel successo ci si imbatte”. Forte dei suoi cinquant’anni di carriera, apprezzato in tutto il mondo, Riccardo Cocciante è uno dei pezzi pregiati del Concerto per la Pace, nonché artista ambitissimo nel nostro panorama musicale. “Sono un artista curioso del tempo che vive, non coltivo nostalgie“, ha affermato Cocciante parlando del successo.

Riccardo Cocciante/ "È un momento di guerra, ma è importante avere fiducia nel pace"

Riccardo Cocciante e il passato nostalgico: “Rileggerlo è interessante perché…”

“Rileggere il passato però è interessante, ti aiuta a capire perché la gente ti ha voluto bene, cosa hai fatto di bello e di meno bello, dà anche la possibilità di riscoprire certi figli che hanno avuto meno fortuna di altri. C’è una vecchia canzone che ho ripescato, “Notturno”, che quarant’anni fa non ha avuto il giusto merito. A me è sempre sembrata bellissima”, ha continuato ancora il compositore, ripercorrendo le tappe cruciali della sua carriera.

Dall’alto dei suoi risultati, ma sempre con grande umiltà, Riccardo Cocciante si rivolge ai giovani e crede che la ricerca ossessiva del successo non sia la strada maestra per raggiungerlo. “Il male di oggi è che si pensa solo a scrivere un successo, una hit. Questo è l’ultimo dei pensieri che un artista deve avere, è una preoccupazione che toglie onestà al nostro lavoro”, ha spiegato Cocciante. Questa sera, nel concerto della Pace, naturalmente ampio spazio verrà dato al tema della solidarietà. E Riccardo Cocciante è pronto a fare la sua parte, con la sua preziosissima partecipazione.

Catherine Boutet, moglie Riccardo Cocciante/ "50 anni di lavoro assieme"

© RIPRODUZIONE RISERVATA