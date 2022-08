Riccardo Cocciante: “Io sempre ai margini delle mode”/ “Mai voluto fare delle hit”

Il grandissimo Riccardo Cocciante è stato intervistato nella giornata di ieri dal programma di Rai Uno, Estate in Diretta, una chiacchierata con il cantautore in quel di Roma: “E’ una scelta precisa di tornare vicino al pubblico, in una maniera umana, senza grandissimi posti dove ci si perde un po’”. Cocciante è tornato ad esibirsi dopo 10 anni: “Sono sempre stato ai margini delle mode, non ho mai voluto entrare nelle mode, ho cercato di fare io la mia moda personale e questo mi viene pagato oggi”.

L’inviata de l’Estate in Diretta ha quindi chiesto a Riccardo Cocciante se vi sia in questo momento qualche canzone che lo rappresenti meglio di altre, e l’artista ha replicato: “C’è qualcosa in Notre Dame, io non ho mai scritto di politica ma mi piace parlare di un fatto sociale importante, quello degli immigrati era un problema, lo è ancora e lo è sempre di più”. Sui fan: “E’ sempre emozionante ascoltare i fan che cantano le canzoni, io non avrei mai creduto, ho sempre pensato di fare questo mestiere da artigiano, ma non cercando di fare delle hit, ma semmai di fare delle canzoni belle cercando che il pubblico potesse apprezzarle”.

RICCARDO COCCIANTE, MAGICO TOUR IN TUTTA ITALIA

Riccardo Cocciante sarà questa sera, il 4 agosto a Matera, in Basilicata, mentre il sei agosto sarà ad Ostuni, in Puglia. Recentemente Riccardo Cocciante si è invece esibito in Calabria per il Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato, presso il Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella Antica a Diamante, un evento straordinario che ha visto il sold out e il pubblico cantare tutte le canzoni del grandissimo cantautore, brani storici e memorabili come Margherita, Bella senz’anima, Cervo a primavera, Quando finisce un amore, Se stiamo insieme, Un nuovo amico, Sincerità, e molti altri ancora, canzoni rimaste nella storia indelebile della musica leggera del nostro Paese.

