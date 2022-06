Riccardo Cocciante/ L’amore per Chaterine Boutet e il figlio David

Riccardo Cocciante, i nuovi progetti e il ritorno sul palco italiano dopo dieci anni

Riccardo Cocciante sarà uno degli ospiti di “Una voce per Padre Pio”, programma condotto da Mara Venier su Rai 1, insieme ad altri ospiti e cantanti che partecipano anche per la gioia comune di fare beneficenza e mandare un messaggio di speranza in un momento delicato caratterizzato dalla guerra in Ucraina e dalla pandemia. Insieme a questo progetto, il cantante ne ha uno ancora più grande, tornerà ad esibirsi in Italia dopo ben dieci anni.

Riccardo Cocciante chi è, vita privata/ Notre Dame e le canzoni indimenticabili

Cocciante si esibirà in varie tappe d’Italia dal 19 luglio al 6 agosto. Per il cantante è anche un modo per testare se stesso, ed eventualmente se andasse male, come ha dichiarato a RTL 102.5 tornerà nuovamente sul palco italiano in seguito, per i suoi 50 anni di carriera. La cosa importante ma al contempo complicata per il cantautore è “rimanere nel tempo”, Cocciante afferma: “Il grande piacere è vedere le canzoni continuare a esistere. Le canzoni devono vivere, quando cantavo Bella senz’anima lo facevo a 25 anni, adesso lo rivedo in un’altra maniera. La canzone matura nel tempo nel proprio interprete, non dobbiamo imitare quello che eravamo, si cresce con la propria musica”.

Catherine Boutet, David: moglie, figlio Riccardo Cocciante/ "Primo incontro per caso"

Riccardo Cocciante: Chaterine Boutet e il figlio David

Riccardo Cocciante è nato nel 1946 in Vietnam ed ebbe un grande successo in particolar modo negli anni ’70, anche se alcuni dei suoi brani sono ancora delle vere e proprie hit. Cocciante racconta a RTL 102.5: “Sono nato in Vietnam, parlavo solo francese e venendo qui in Italia a undici anni ho imparato l’italiano. Poi ho vissuto in America, a Miami e ora vivo da ventidue anni a Dublino, in Irlanda. Il mio posto di Nascita forse è la musica”.

Riguardo alla sua vita privata, il cantautore è sposato con Chaterine Boutet, l’ex funzionaria di una casa discografica parigina, dal 1983 e i due hanno avuto anche un figlio: David. Anche lui come Riccardo lavora nel mondo della musica ma come grafico. Il cantautore ha raccontato a RTL 102.5 che gli piace rimanere se stesso e non farsi trascinare dalle mode, nonostante comunque gli piaccia approcciarsi alle novità e cogliere cose positive da esse. Al cantautore sarebbe piaciuto partecipare a Sanremo come ospite ma non ha mai avuto l’opportunità di farlo. Riguardo alla sua musica comunque afferma: “Ho sempre cercato di stare fuori dalle dinamiche del business. Ho sempre fatto solo le cose che amavo io. Non scrivo per gli altri, lo faccio per godimento personale e poi spero che piaccia”.

Riccardo Cocciante, il Vietnam e l'amore per Catherine Boutet/ "E' bello ritrovarsi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA