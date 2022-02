Riccardo Codegoni, chi è il fratellino di Sophie/ “E’ come un figlio per me”

Chi è Riccardo Codegoni, fratellino di Sophie Codegoni

Riccardo Codegoni è il fratello minore di Sophie Codegoni, concorrente del Grande Fratello VIP. La modella di Tradate, poco prima di entrare nella casa di Cinecittà alla domanda “cosa le mancherà di più all’interno della casa?” rispose: “Mio fratello Riccardo di 8 anni è il mio bambino, è come un figlio per me. E sarà la cosa che mi mancherà di più. Ho dovuto tenerglielo nascosto per un mese perché ha la lingua lunga, ma sarà contentissimo”. Considerata la giovanissima età non si hanno molte informazioni suRiccardo Codegoni fratello minore di Sophie Codegoni. La madre di Riccardo Codegoni è Man Lo Zhang, ex concorrente del Grande Fratello (quello originale) 6 mentre il padre è Stefano Codegoni ed è il gestore di uno dei locali più in voga in Corso Como a Milano, ovvero la celebre strada della movida meneghina. Dunque Sophie Codegoni e Riccardo Codegoni sono fratellastri, avendo in comune soltanto il padre.

Sophie Codegoni delusa da Giucas Casella/ "Con Lulù ci siamo prese cura di te ma..."

Sophie Codegoni, chi è? Gli inizi in televisione

Sophie Codegoni nasce a Varese nel 2000 ma cresce a Rimini. E’ diventata famosa per per essere stata tronista di “Uomini e Donne” nella stagione 2020-2021, dove ha scelto il corteggiatore ed ex fidanzato Matteo Ranieri. Da diversi anni, prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratelo VIP, Sophie Codegoni lavora come modella e influencer. La sua evidente bellezza le ha permesso d’emergere nel mondo del fashion tanto che Chiara Ferragni l’ha voluta come sua collaboratrice. La gieffina ha anche posato per la linea di costumi di Taylor Mega, sua amica intima. A parte i social e la moda la Codegoni sembra essere molto interessata alla tv. Nella casa di Cinecittà ha avuto una breve relazione con Gianmaria Antinolfi e un’altra più lunga e attuale con Alessandro Basciano, anch’egli noto per il programma “Uomini e Donne”.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Basciano "Sophie ti senti fig*, rompi i coglion*: falla finita"/ Nuova dura lite al GF VIPLulù Selassiè: "Ho sofferto di anoressia"/ Sophie: "Fai la vittima per la finale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA