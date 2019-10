Riccardo Colucci/ Il ballo passionale con Delia Duran: “Dobbiamo stare attenti” (Temptation Island Vip)

Riccardo Colucci e Delia Duran sono sempre più vicini a Temptation Island Vip. Il “vichingo”, appellativo che gli è stato dato per la sua prorompente fisicità, ha spiazzato Alex Belli, che non si aspettava un feeling così forte tra la fidanzata e il single. Le nuove immagini che andranno in onda oggi sono state anticipate e mostrano ancora una volta Riccardo e Delia molto complici. Nel nuovo filmato in questione Delia Duran si concede un appassionato paso doble con Riccardo Colucci. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi è ormai giunto alle battute finali, quindi scopriremo se questo pericoloso avvicinamento tra Riccardo e Delia avrà altri sviluppi. La scorsa settimana li abbiamo visti alle prese con dediche cantate. «Qualche volta mi sento come se non avessi una compagna. Qualche volta mi sento come se la mia unica città fosse in cui vivo, la città degli Angeli. Solo come sono, insieme piangiamo». E Delia reagisce stupita: «Bello!».

RICCARDO COLUCCI E IL FEELING CON DELIA DURAN

I momenti di spensieratezza tra Riccardo Colucci e Delia Duran non mancano, infatti i due si ritrovano spesso a ballare insieme. Nel primo pinnettu della scorsa settimana Alex ha avuto modo di aggiornarsi sul feeling tra la fidanzata e il single. «Hai paura del futuro?», le chiede lui. «Ci sono più ansie», replica lei. Allora Riccardo Colucci si lascia andare ad una riflessione: «Alcune persone che magari sembrano forti in realtà sono molte insicure. Cerchiamo sempre la sicurezza fuori di noi, anche in una relazione, ma poi diventa dipendente». Delia sembra pienamente d’accordo con lui: «Per quello ho accettato di venire qua, perché devo imparare a stare da sola». E quindi il “vichingo” ha commentato: «Insomma hai paura della solitudine». Ma cosa piace a Delia di Riccardo? Lo spiega bene alle altre fidanzate del villaggio. «Posso imparare tante cose nuove da lui. È una persona positiva, gli piace scherzare. Gli piace parlare, essere se stesso. È spontaneo, allora mi piace condividere qualcosa».

CHI È IL TENTATORE RICCARDO COLUCCI

Nel secondo pinnettu di Alex Belli si vede invece un ballo sensuale tra Riccardo Colucci e Delia Duran. «Mamma mia che corpo che hai», ripete lei. E lui la prende in braccio per portarla sul divano. «Che forza», commenta lei. I due cominciano a coccolarsi. «Un po’ di coccole se le meritava», ammette lei di fronte alle altre fidanzate. C’è anche un momento in cui lei elude le telecamere per dirgli qualcosa. «La passione, il contatto fisico… è bello parlare con te di queste cose», si sente poi. «Dobbiamo stare attenti», lo avverte poi. Ma chi è il single Riccardo Colucci? Il tentatore è romano ed è appassionato di fitness, come si evince del resto dal suo fisico. Il 33enne è un preparatore atletico. Nel suo passato non ci sono tracce di apparizioni sul piccolo schermo, dunque Temptation Island Vip è la sua prima esperienza televisiva. Dai suoi social si evincono comunque le sue passioni: natura e sport, infatti si mostra tra escursioni ed esercizi fisici.



