Riccardo Colucci/ Video, dal ballo provocante con Delia Duran all’esterna “hot”

Riccardo Colucci e Delia Duran l’hanno fatta davvero grossa: nella puntata di Temptation Island Vip 2 di stasera, una nuova clip sul Tentatore e la fidanzata di Alex Belli spingerà quest’ultimo ad abbandonare il falò per raggiungerla. Uno degli ultimi spoiler del programma riguarda infatti un’esterna che i due decideranno di concedersi ad un passo dalla conclusione dell’esperienza in Sardegna. “Io però mi levo la maglietta, tu no“, dice Riccardo nel video. Delia infatti in quel momento non ha portato il costume con sé, ma riesce a togliersi dall’imbarazzo del momento lanciando una provocazione: “Ti devi levare tutto però“. Nonostante i vestiti, la ragazza accetta di farsi portare in braccio fin dentro l’acqua, dove i due nuotano e si divertono. Impossibile non notare che nella foga del momento, Delia è andata fuori di seno, anche se in modo parziale. “Non so cosa dirti“, dice poi sorridendo dopo aver guardato a lungo negli occhi il Tentatore. Clicca qui per guardare il video di Riccardo Colucci e Delia Duran.

Riccardo Colucci: Delia Duran preferisce il vichingo a Mattia

Passi da gigante per Riccardo Colucci, conosciuto ormai come il vichingo di Temptation Island Vip 2. Delia Duran ha subito posato gli occhi sul Tentatore, molto attraente ai suoi occhi proprio per il suo aspetto nordico. Nella puntata della scorsa settimana, i due si sono subito lanciati in un ballo provocante. Delia muove il lato B alle spalle del Tentatore, che asseconda ogni suo momento danzerino. A Delia piace ballare e sembra aver trovato in Riccardo il complice perfetto. Il Single però viene sostituito per qualche tempo dal rivale Mattia, che approfitta del momento giusto per avvicinare la Duran. La ragazza però ha già notato il suo modo di fare da polipo e quindi lo ferma subito. Insomma Delia ha preferito mettere alla berlina chi potrebbe allungare le mani, ma non sembra crearsi troppi problemi quando a toccarla è Riccardo. Succederà qualcosa di più? Il flirt è già scattato, ma ormai siamo agli sgoccioli del reality. Clicca qui per guardare il video di Riccardo Colucci e Delia Duran.

